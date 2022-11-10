Брутальний і в танці: Денієл Крейґ знявся в рекламі алкоголю

Окрім Крейґа, в кадрі з'явився й режисер ролика Тайка Вайтіті.

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Британський актор Денієл Крейґ, який прославився роллю Джеймса Бонда, став новим послом бренду Belvedere Vodka та з'явився в ефектній рекламі алкогольного напою, знятої оскароносним режисером Тайкою Вайтіті.

У кадрі глядачі бачать Крейґа, який переходить від натовпу фанатів, які обожнюють його, на знаменитому паризькому мосту Пон-Неф до дверей розкішного готелю Cheval Blanc Paris. Він енергійно танцює в холі готелю та на даху, не зупиняючись ні на мить.

Після того, як Денієл входить у свій номер, він знаходить пляшки горілки Belvedere у мінібарі. Роблячи ковток, актор не припиняє танцювати доти, поки Вайтіті, який також грає роль режисера в рекламі, кричить "Знято".

"Давай ще раз, просто будь собою", — каже він Крейґу.

Потім Денієл посміхається в камеру, перш ніж зробити ще один ковток.

Хореографію для ролика ставив Жакуель Найт, а саунтрек написали кохана Вайтіті Ріта Ора та репер Гіггз.

Протягом двохвилинного рекламного ролика Крейґ з'являється в різних стильних образах. Один із образів — білий смокінг, схожий на костюм, який носив його екранний герой агент 007.

Реліз кампанії відбувся після того, як Крейґ отримав свою зірку на Алеї слави в Голлівуді минулого місяця.

"Ніколи не думав, що скажу це, але це абсолютна честь — пройтися по всьому Голлівуду. Якщо вимірювати щастя компанією, яку ми підтримуємо, те, що я перебуваю на цій алеї в оточенні всіх цих легенд, робить мене дуже, дуже, дуже щасливою людиною. Велике вам спасибі", — сказав він.

Нагадаємо, Денієл Крейґ став кавалером Ордену Святого Михайла та Святого Георгія. Нагороду він отримав із рук принцеси Анни на знак визнання його видатного внеску в кіно й театр.