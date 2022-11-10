101-річна американська художниця розкрила секрет свого довголіття

За своє довге життя Мері Фліп перенесла чимало горя, але зберегла оптимізм та почуття гумору.

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Художниця Мері Фліп з Іллінойсу, яка зараз живе в Арізоні, відзначила свій 101-й день народження. Як пише Arizona Family, під час імпровізованої вечірки жінка, яка народила та виховала шістьох дітей зізналася, що допомогло їй дожити до такого поважного віку.

Коли її дочка попросила її поділитися "секретом життя", Мері відповіла:

"О, мій секрет. Хм, я не знаю. Текіла".

Любов до цього напою з'явилася ще в підлітковому віці, коли вона жила в Мексиці. Життя не балувало її, оскільки у 15-річному віці вона втратила матір та сестру, залишившись одна. У Мексиці вона познайомилася зі своїм чоловіком, і пара оселилася, щоб жити "тихим життям власників ранчо", перш ніж повернутися до Чикаго, де Мері зайнялася мистецтвом.

У цьому місті у подружжя народилася перша дитина, а Мері стала відомою художницею та здобула визнання Чиказької школи мистецтв.

За словами Мері, текіла та творчість допомогли їй і стали віддушиною, коли вона виховувала шістьох дітей.

"Мені дуже подобається малювати. І я змогла зрозуміти, що речі змінюються, навіть коли ви їх малюєте. У такий спосіб я змогла розробити й зробити їх реальними. Це зайняло час, але мені більше не було чого робити, окрім як вирощувати купу дітей", — зазначила старенька.

Окрім Великої депресії в США, Мері пережила війни, зокрема Другу світову, та пандемію коронавірусу. Проте, попри все це, вона зберегла чудове почуття гумору і багато жартувала у свій день народження.

Всупереч любові до текіли, на 101-річчя вона вживала лише пиво Guinness.

Багато хто не особливо вірить у те, що текіла корисна, проте є дослідження, що показують, що вона має багато переваг для здоров'я, які можуть навіть допомогти жити довше. За даними Американського хімічного товариства, мексиканський спирт знижує кров'яний тиск, а дослідження Університету Вейк-Форест показало, що вживання текіли знижує ризик розвитку деменції на 37%.

Лише чарка текіли в день може навіть подіяти як снодійне, допомогти скинути вагу і полегшити застуду.

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