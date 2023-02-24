В британской школе вспыхнул скандал из-за юбок: учителя доводят школьниц до слез

Средняя школа Рейнфорд в Мерсисайде оказалась в центре скандала по поводу политики в отношении школьной формы и длины юбок учениц, в результате которого некоторые девочки ушли домой в слезах.

Related video

В одной из школ в Великобритании были проведены акции протеста, более тысячи человек подписали онлайн-петицию, выражая противодействие этой политике, которую они назвали "устаревшей" и "нелепой". Об этом сообщает Liverpool Echo.

"Моя дочь пришла домой в слезах. Одна из лучших учениц в своем классе, никогда в жизни не попадала в неприятности, а тут такое", — рассказал один из родителей газете.

Ученицы выстраивались в очередь для проверки длины юбки, словно на дворе не 2023 год, а 1823. Одна женщина рассказала, что ее внучка вернулась домой в ужасе, после того как учитель-мужчина проверял длину ее юбки в присутствии мальчиков.

[ + – ] Девочек выстраивали в школьном актовом зале, где проверяли длину их юбок Фото: Tik-Tok

Несмотря на критику директор школы Ян Янг не считает возникшую ситуацию проблемой. Он добавил, что нет доказательств непрофессионального поведения среди персонала.

"Как и во многих других школах, у нас есть четкая политика в отношении школьной формы. Мы стремимся к тому, чтобы все наши молодые люди демонстрировали и усваивали важность высоких стандартов", — сказал руководитель учебного заведения изданию The Mirror.

Во всей этой истории есть и светлое пятно. В знак протеста против устаревшей политики школы ученики мужского пола надевали поверх своей формы юбки и собирались в школьных коридорах.

Напомним, ранее Фокус писал, что Пэрис Хилтон пожаловалась на сексуальные домогательства в школе. Светская львица призналась, что когда она училась в школе Прово-Каньон ей и другим ученицам проводили насильственные медосмотры.

Также сообщалось, что в Кении умерла старейшая в мире ученица младших классов. Внук 99-летней Присциллы Ситиеней рассказал, что после посещений занятий в школе у нее осложнились проблемы со здоровьем. Она вместе с одноклассниками готовились к выпускным экзаменам.