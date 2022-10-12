Пэрис Хилтон пожаловалась на сексуальные домогательства в школе

Пэрис призналась, что когда она училась в школе Прово-Каньон, ей и другим ученицам проводили насильственные медосмотры.

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Пэрис Хилтон заявила, что сотрудники школы Прово-Каньон в штате Юта насильно "проводили осмотр шейки матки" у нее и других учениц. Она пробыла в закрытой школе-интернате 11 месяцев, прежде, чем родители забрали ее домой. Об этом пишет Page Six.

Пэрис Хилтон ранее неоднократно говорила, что в школе Прово-Каньон (Provo Canyon School), куда ее родители отправили из-за ее "бунтарского характера", были ужасные порядки.

Тогда девушке было шестнадцать и она, по ее словам, хоть и знала, что порядки будут строгими, но они оказались слишком ужасными.

[ + – ] Пэрис Хилтон и еще четыре ученицы рассказали о сексуальном насилии в школе-интернате Фото: Instagram parishilton

"Это должна была быть школа, но уроки были вообще неважны. На меня постоянно кричали, с того момента, как я открывала глаза утром и до вечера, пока я не ложилась спать. Это была непрерывная пытка", — призналась Пэрис.

В документальном фильме 2020 года "Это Пэрис" светская львица рассказывала, что в школе Прово-Каньон учеников насильно кормили лекарствами и бросали в карцер на сутки.

На днях она выступила с заявлением, что в этой школе она подвергалась сексуальному насилию.

[ + – ] Пэрис Хилтон рассказала о сексуальном насилии в школе-интернате Фото: Instagram parishilton

"Очень поздно ночью, примерно в 3 или 4 часа утра, они приводили меня и других девушек в некую комнату и проводили медицинские осмотры", — заявила 41-летняя Хилтон в статье New York Times.

Она отметила, что осмотр проводил не врач, а два разных сотрудника, которые заставляли лежать учениц смирно и "засовывали в нас пальцы".

Три бывшие одноклассницы Пэрис подтвердили ее историю, сказав, что пережили то же самое.

[ + – ] Пэрис Хилтон рассказала о сексуальном насилии в школе-интернате Фото: Instagram parishilton

"Я плакала, пока они удерживали меня и говорили: "Нет!". Они просто сказали: "Заткнись. Лежи спокойно, или отправишься в карцер". Мне важно рассказать об этих болезненных моментах, чтобы я могла исцелиться и помочь положить конец этому насилию", — призналась Пэрис.

Сейчас она выступает за реформу учреждений, вроде Прово-Каньон. И объединилась с правозащитными организациями, чтобы призвать федеральные власти принять меры против подобных учебных заведений.

Поясняя, почему она ранее не говорила о пережитом болезненном опыте, Пэрис Хилтон призналась, что когда она уехала из школы-интерната, то была так счастлива, что не хотела больше вспоминать о пережитом.

Напомним, в прошлом году Пэрис Хилтон вышла замуж. Торжество длилось несколько дней, а медовый месяц – несколько недель. Избранником светской львицы стал миллионер Картер Реум.