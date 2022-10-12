Періс Гілтон поскаржилася на сексуальні домагання в школі

Періс зізналася, що, коли вона навчалася в школі Прово-Каньйон, їй та іншим ученицям проводили насильницькі медогляди.

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Періс Гілтон заявила, що співробітники школи Прово-Каньйон у штаті Юта насильно "проводили огляд шийки матки" в неї та інших учениць. Вона пробула в закритій школі-інтернаті 11 місяців, перш ніж батьки забрали її додому. Про це пише Page Six.

Періс Гілтон раніше неодноразово говорила, що в школі Прово-Каньйон (Provo Canyon School), куди її батьки відправили через її "бунтарський характер", були жахливі правила.

Тоді дівчині було шістнадцять, і вона, за її словами, хоч і знала, що правила будуть суворими, але вони виявилися надто жахливими.

[ + – ] Періс Гілтон і ще чотири учениці розповіли про сексуальне насильство в школі-інтернаті Фото: Instagram parishilton

"Це мала бути школа, але уроки були взагалі неважливі. На мене постійно кричали, з того моменту, як я розплющувала очі вранці, й до вечора, поки я не лягала спати. Це було безперервне катування", — зізналася Періс.

У документальному фільмі 2020 року "Це Періс" світська левиця розповідала, що в школі Прово-Каньйон учнів насильно годували ліками та кидали в карцер на добу.

Днями вона заявила, що в цій школі вона зазнавала сексуального насильства.

[ + – ] Періс Гілтон розповіла про сексуальне насильство в школі-інтернаті Фото: Instagram parishilton

"Дуже пізно вночі, приблизно о 3 або 4 годині ранку, вони приводили мене й інших дівчат до якоїсь кімнати й проводили медичні огляди", — заявила 41-річна Гілтон у статті New York Times.

Вона зазначила, що огляд проводив не лікар, а двоє різних співробітників, які змушували лежати учениць сумирно та "засовували в нас пальці".

Три колишні однокласниці Періс підтвердили її історію, сказавши, що пережили те саме.

[ + – ] Періс Гілтон розповіла про сексуальне насильство в школі-інтернаті Фото: Instagram parishilton

"Я плакала, поки вони утримували мене й казали: "Ні!". Вони просто сказали: "Заткнися. Лежи спокійно, або поїдеш у карцер". Мені важливо розповісти про ці болючі моменти, щоб я могла зцілитися й допомогти покласти край цьому насильству", — зізналася Періс.

Нині вона виступає за реформу установ на кшталт Прово-Каньйон і об'єдналася з правозахисними організаціями, щоб закликати федеральну владу вжити заходів проти подібних навчальних закладів.

Пояснюючи, чому вона раніше не говорила про пережитий хворобливий досвід, Періс Гілтон зізналася, що коли вона виїхала зі школи-інтернату, то була така щаслива, що не хотіла більше згадувати про пережите.

Нагадаємо, минулого року Періс Гілтон вийшла заміж. Урочистість тривала кілька днів, а медовий місяць — кілька тижнів. Обранцем світської левиці став мільйонер Картер Реум.