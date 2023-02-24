Подумал, что выключил камеру: политик из Румынии засветил лишнее своим коллегам

Член совета социал-демократической партии пережил худший кошмар домашнего работника. Он не заметил включенную камеру во время совещания и показал свое обнаженное тело.

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Альберто-Иосиф Караян, политический деятель из Румынии, на совещании в Zoom отнес свой ноутбук в ванную комнату, видимо решив, что камера выключена, после чего разделся догола и пошел в душ. Об этом пишет Daily Star.

Мужчина, к большому удивлению своих коллег, появился в кадре нагишом. Он стал смотреть в камеру, демонстрируя свое тело без рубашки и мокрые волосы вблизи. Караян спокойно вытирал воду с лица в то время как его коллеги изо всех сил старались не засмеяться.

[ + – ] Коллеги изо всех сил старались не засмеяться. Фото: Primaria Section 1

В конце концов он понял, что камера включена, и стал безуспешно щелкать по экрану, а члены собрания разразились хохотом.

Некоторые участники собрания кричали Караяну, чтобы он выключил камеру, но паника была сильнее усилий политика.

"Я не могу повесить трубку, я не могу повесить трубку, я приношу свои глубочайшие извинения. У меня сильная простуда, я не знаю, как повесить трубку", — повторял Караян.

[ + – ] В конце концов, советнику удалось покинуть разговор Фото: Primaria Section 1

В конце концов, советнику удалось покинуть разговор, но позже он вернулся в более подходящей рабочей одежде.

"Технологии все еще играют с нами. К сожалению, поспешность сказала свое слово! Я прошу прощения за этот прискорбный инцидент… Еще раз прошу прощения у всех!" — написал после собрания румынский политик на своей личной страничке в Facebook.

Напомним, ранее Фокус писал, что нигерийский политик был арестован с крупной суммой накануне выборов. На предыдущих выборах политиков обвиняли в подтасовке результатов голосования путем покупки голосов.

Также сообщалось, что в британской школе вспыхнул скандал из-за юбок. Средняя школа Рейнфорд в Мерсисайде оказалась в центре скандала по поводу политики в отношении школьной формы и длины юбок учениц, в результате которого некоторые девочки ушли домой в слезах.