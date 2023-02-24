Целые пачки денег: нигерийский политик арестован с крупной суммой накануне выборов

На предыдущих выборах политиков обвиняли в подтасовке результатов голосования путем покупки голосов.

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Нигерийский политик Чиньер Игве был арестован по обвинению в отмывании денег после того, как за день до всеобщих выборов был пойман с наличными деньгами в размере 498 100 долларов США. Целые пачки валюты были обнаружены полицией в его машине. Об этом сообщает BBC.

Сотрудники правоохранительных органов отмечают, что при нем был список людей, которым он должен был передать деньги.

Нигерия совсем недавно выпустила новые банкноты, отчасти для того, чтобы политикам было сложнее накапливать большие суммы денег для подкупа избирателей. Однако в обращении находится недостаточное количество новых купюр, что привело к всеобщему гневу и разочарованию. Люди часами стоят в очередях у банков, чтобы получить наличные, часто безуспешно, а некоторые даже нападают на банки.

Около 40% нигерийцев не имеют банковских счетов и поэтому полагаются на наличные деньги для покупки продуктов питания и других повседневных нужд.

В своем сообщении в Твиттере полиция штата Риверс, где был арестован политик, призвала всех участников выборов и политические партии строго соблюдать положения "Закона о выборах и других соответствующих законов".

[ + – ] При нем был список людей, которым он должен был передать деньги

Чиньер Игве, который представляет часть южного города Порт-Харкоут, пока никак не прокомментировал этот вопрос.

По прогнозам, выборы будут самыми конкурентными с момента окончания военного правления в 1999 году, и три кандидата — Атику Абубакар от НДП, Питер Оби от Лейбористской партии и Бола Тинубу от правящей ВК — рассматриваются как потенциальные победители.

Напомним, в мае 2022-го года Фокус писал, что в Нигерии зафиксирован первый случай смерти человека от оспы обезьян. От вируса скончался 40-летний местный житель с сопутствующими заболеваниями, принимавший иммунодепрессанты. Лабораторное наблюдение за вирусом продолжается.

Также ранее сообщалось, что нигерийский принц с внешностью модели спасал больных COVID-19. О своем королевском происхождении врач предпочитал не распространяться, полностью отдаваясь работе и пациентам.