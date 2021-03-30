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"Горячий доктор": нигерийский принц с внешностью модели спасает больных COVID-19 (видео)

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Эмека Окороча, врач, принц, фото, Лондон
Фото: Dr. Emeka Okorocha/Instagram | Эмека Окороча успешно строит карьеру врача и часто появляется на ТВ

О своем королевском происхождении врач предпочитает не распространяться, полностью отдаваясь работе и пациентам.

28-летний доктор Эмека Окороча из Лондона, работающий в отделении неотложной помощи, а также спасающий пациентов, у которых коронавирус, рассказал в интервью The Daily Mail, что последний год выдался для него очень тяжелым, и сейчас он буквально "женат на своей работе".

Молодой врач, которого из-за его атлетического телосложения прозвали «горячим доктором», а также уже неоднократно приглашали на телевидение, на самом деле – наследный нигерийский принц. Однако он живет и работает в столице Великобритании, снискав себе среди коллег и пациентов титул одного из самых завидных женихов.

Эмека отметил что часто его ковидные пациенты, а это в основном люди преклонного возраста, пытаются познакомить его со своими внучками или внучатыми племянницами, однако на такие истории он реагирует с улыбкой, отмечая, что у него нет времени. Большое количество больных и долгие часы работы на износ не оставляют ему ресурсов для активной жизни вне стен больницы.

Поэтому, по словам Эмеки, он сейчас полностью ушел с "рынка женихов", переключившись на своих пациентов.

"В настоящее время я женат на своей карьере, и на данный момент в моей жизни нет счастливой женщины. Я думаю, что из-за всего, что происходит с пандемией, включая изоляцию, трудно увидеть людей, которых я знаю, не говоря уже о том, чтобы пойти на свидание", – объясняет он.

Если же свидания и случаются, что бывает очень редко, то и они могут закончиться в самый неподходящий момент: срочный вызов, нуждающийся пациент и тому подобное.

Однако в будущем доктор не исключает, что встретит человека, с которым у него будет "химия", и, возможно, это окажется не какая-то красотка из приложения для знакомств, а его коллега-врач.

Несмотря на загруженность, мужчина старается не терять физическую форму, и даже дорогу на работу пытается использовать для физических тренировок, а при первой же возможности спешит в спортзал.

Молодой человек признается, что любит презентабельно выглядеть, предпочитает стильную одежду, хорошие авто.

Отвечая на вопрос журналиста, что за последний год его поразило больше всего, Эмека Окороча рассказал о том, как его потрясла смерть одной женщины.

"Я получал ужасные новости больше раз, чем я могу сосчитать. Самым душераздирающим событием, которое я видел, была смерть матери пятерых детей в возрасте 50 лет, которую я лечил. Я очень сблизился с ее семьей после ежедневных разговоров с ними, и, к сожалению, мне пришлось объяснить, как ей внезапно стало хуже и она скончалась в одночасье".

доктор, Эмека Окороча, принц
доктор, Эмека Окороча, принц
доктор, Эмека Окороча, принц
доктор, Эмека Окороча, принц
доктор, Эмека Окороча, принц
доктор, Эмека Окороча, принц
доктор, Эмека Окороча, принц
доктор, Эмека Окороча, принц

Доктор Эмека в перерывах между вызовами и дежурствами активно общается с поклонниками в соцсетях, отвечая на их вопросы, в том числе о вакцинации против коронавируса, рассказывая о различных медицинских состояниях и повышая общую осведомленность пользователей.

Что же касается главного правила в жизни, которым он также поделился в соцсетях, то, уверен доктор, нужно много работать, верить в себя и сосредотачиваться на том, чтобы становиться лучше с каждым днем.

Напомним, практикующий американский отоларинголог Сина Джорабчи, который также активно продвигает себя в соцсетях, показал, к чему приводит постоянное использование наушников.