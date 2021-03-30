"Горячий доктор": нигерийский принц с внешностью модели спасает больных COVID-19 (видео)

О своем королевском происхождении врач предпочитает не распространяться, полностью отдаваясь работе и пациентам.

28-летний доктор Эмека Окороча из Лондона, работающий в отделении неотложной помощи, а также спасающий пациентов, у которых коронавирус, рассказал в интервью The Daily Mail, что последний год выдался для него очень тяжелым, и сейчас он буквально "женат на своей работе".

Молодой врач, которого из-за его атлетического телосложения прозвали «горячим доктором», а также уже неоднократно приглашали на телевидение, на самом деле – наследный нигерийский принц. Однако он живет и работает в столице Великобритании, снискав себе среди коллег и пациентов титул одного из самых завидных женихов.

Эмека отметил что часто его ковидные пациенты, а это в основном люди преклонного возраста, пытаются познакомить его со своими внучками или внучатыми племянницами, однако на такие истории он реагирует с улыбкой, отмечая, что у него нет времени. Большое количество больных и долгие часы работы на износ не оставляют ему ресурсов для активной жизни вне стен больницы.

Поэтому, по словам Эмеки, он сейчас полностью ушел с "рынка женихов", переключившись на своих пациентов.

"В настоящее время я женат на своей карьере, и на данный момент в моей жизни нет счастливой женщины. Я думаю, что из-за всего, что происходит с пандемией, включая изоляцию, трудно увидеть людей, которых я знаю, не говоря уже о том, чтобы пойти на свидание", – объясняет он.

Если же свидания и случаются, что бывает очень редко, то и они могут закончиться в самый неподходящий момент: срочный вызов, нуждающийся пациент и тому подобное.

Однако в будущем доктор не исключает, что встретит человека, с которым у него будет "химия", и, возможно, это окажется не какая-то красотка из приложения для знакомств, а его коллега-врач.

Несмотря на загруженность, мужчина старается не терять физическую форму, и даже дорогу на работу пытается использовать для физических тренировок, а при первой же возможности спешит в спортзал.

Молодой человек признается, что любит презентабельно выглядеть, предпочитает стильную одежду, хорошие авто.

Отвечая на вопрос журналиста, что за последний год его поразило больше всего, Эмека Окороча рассказал о том, как его потрясла смерть одной женщины.

"Я получал ужасные новости больше раз, чем я могу сосчитать. Самым душераздирающим событием, которое я видел, была смерть матери пятерых детей в возрасте 50 лет, которую я лечил. Я очень сблизился с ее семьей после ежедневных разговоров с ними, и, к сожалению, мне пришлось объяснить, как ей внезапно стало хуже и она скончалась в одночасье".

Доктор Эмека в перерывах между вызовами и дежурствами активно общается с поклонниками в соцсетях, отвечая на их вопросы, в том числе о вакцинации против коронавируса, рассказывая о различных медицинских состояниях и повышая общую осведомленность пользователей.

Что же касается главного правила в жизни, которым он также поделился в соцсетях, то, уверен доктор, нужно много работать, верить в себя и сосредотачиваться на том, чтобы становиться лучше с каждым днем.

Напомним, практикующий американский отоларинголог Сина Джорабчи, который также активно продвигает себя в соцсетях, показал, к чему приводит постоянное использование наушников.