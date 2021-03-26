Врач показал, к чему приводит постоянное ношение наушников (видео)

Кроме наушников, аналогичные последствия могут вызвать беруши.

Постоянное ношение наушников AirPods несет определенные риски для здоровья ушей, утверждает практикующий американский отоларинголог Сина Джорабчи, который ведет свой канал в TikTok, а также имеет страницу в Instagram.

Он постоянно делится с подписчиками важной информацией о том, как сохранить здоровье и избежать различных заболеваний. В одной из бесед ЛОР затронул и тему использования очень популярных беспроводных наушников, показав видео того, к чему приводит их постоянное ношение

На опубликованной записи доктор Джорабчи удаляет инфекцию из уха одного из своих пациентов. Ранее тот рассказал врачу, что постоянно носит AirPods. На кадрах можно увидеть, как из слухового прохода отоларинголог извлекает комок из смеси ушной серы и грибка. У пациента был диагностирован отомикоз инфекция, которая может поразить как одно ухо, так и оба.

В ролике доктор Сина удаляет инфекцию из уха пациента, который ранее признался, что постоянно носит AirPods. Врачи извлекает из слухового прохода комок, состоящий из смеси грибка и ушной серы. Это инфекционное заболевание называется отомикозом, оно может поразить как одно ухо, так и сразу оба.

Осторожно: видео может вызвать неприятные ощущения!

[ + – ] Из-за постоянного ношения беруш или наушников человек может подхватить грибковую инфекцию

В комментарии изданию BuzzFeed врач объяснил причины риска развития в ухе грибковой инфекции. По его словам, она возникает в результате повышенной влажности, особенно в летние месяцы, или же когда ухо травмировано ватными палочками.

"Представьте мокрое бревно, которое вы поднимаете с травянистой земли и замечаете, что под ним есть грибы… Это не так уж сильно отличается от того, что происходит в ухе. И, по сути, если вы положите что-нибудь в уши на длительный период времени, вы рискуете повысить влажность в них и вызвать отомикоз", – объяснил он.

Наибольшему риску свои уши подвергают те, кто постоянно их чем-нибудь закрывает, будь то беруши или упомянутые выше устройства.

"Любой тип наушников – не только AirPods – может оставить у вас в ухе огромный грибковый ком. В принципе всё, что человек кладёт в ухо на продолжительное время, может повысить влажность и вызывать отомикоз. Беруши подвергают наибольшему риску. И AirPods не исключены из этого списка, хотя я действительно думаю, что они прилично вентилируются по сравнению с другими наушниками в ушном канале", — рассказал отоларинголог.

[ + – ] Доктор Сина Джорабчи за работой

Также доктор Сина напомнил, что в целом постоянно слушать музыку в наушниках не очень безопасно для здоровья.

"Я рекомендую сделать хотя бы 10-минутные перерывы, так как уши могут устать так же, как колени или лодыжки после долгого бега! Используйте "правило 60-60": например, не слушайте более 60% громкости и более 60 минут, так как длительная продолжительность также может привести к потере или снижению слуха", — посоветовал он.

Напомним, наушники попали в перечень товаров, которые украинцы чаще всего покупали в прошлом году.