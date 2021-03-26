Лікар показав, до чого призводить постійне носіння навушників (відео)

Крім навушників, аналогічні наслідки можуть викликати беруші.

Постійне носіння навушників AirPods несе певні ризики для здоров'я вух, стверджує американський практик-отоларинголог Сіна Джорабчі, який веде свій канал у TikTok, а також має сторінку в Instagram.

Він постійно ділиться з підписниками важливою інформацією про те, як зберегти здоров'я та уникнути різних захворювань. В одній із розмов ЛОР торкнувся і теми використання дуже популярних бездротових навушників, показавши відео того, до чого призводить їхнє постійне носіння

На опублікованому записі лікар Джорабчі видаляє інфекцію з вуха одного зі своїх пацієнтів. Раніше той розповів лікарю, що постійно носить AirPods. На кадрах можна побачити, як зі слухового проходу отоларинголог витягує грудку із суміші вушної сірки та грибка. У пацієнта діагностували отомікоз інфекцію, яка може вразити як одне вухо, так й обидва.

У ролику доктор Сіна видаляє інфекцію з вуха пацієнта, який раніше зізнався, що постійно носить AirPods. Лікар витягує зі слухового проходу грудку, що складається із суміші грибка та вушної сірки. Це інфекційне захворювання називається отомікозом, воно може вразити як одне вухо, так і відразу обидва.

Обережно: відео може викликати неприємні відчуття!

[ + – ] Через постійне носіння берушів або навушників людина може підхопити грибкову інфекцію

У коментарі виданню BuzzFeed лікар пояснив причини ризику розвитку у вусі грибкової інфекції. За його словами, вона виникає внаслідок підвищеної вологості, особливо в літні місяці, або ж коли вухо травмоване ватяними паличками.

"Уявіть мокру колоду, яку ви піднімаєте з трав'янистої землі й помічаєте, що під нею є гриби... Це не так вже сильно відрізняється від того, що відбувається у вусі. І, по суті, якщо ви покладете що-небудь у вуха на тривалий період часу, ви ризикуєте підвищити вологість в них і викликати отомікоз", — пояснив він.

Найбільшому ризику свої вуха піддають ті, хто постійно їх чимось закриває, будь то беруші або згадані вище пристрої.

"Будь-який тип навушників — не тільки AirPods — може залишити у вас у вусі величезний грибковий ком. В принципі все, що людина кладе у вухо на тривалий час, може підвищити вологість і викликати отомікоз. Беруші піддають найбільшому ризику. Й AirPods також є у цьому списку, хоча я дійсно думаю, що вони пристойно вентилюються порівняно з іншими навушниками у вушному каналі", — розповів отоларинголог.

[ + – ] Лікар Сіна Джорабчі за роботою

Також лікар Сіна нагадав, що в цілому постійно слухати музику в навушниках не надто безпечно для здоров'я.

"Я рекомендую зробити хоча б 10-хвилинні перерви, оскільки вуха можуть втомитися так само, як коліна або щиколотки після довгого бігу! Використовуйте "правило 60-60": наприклад, не слухайте більше 60% гучності й більше 60 хвилин, бо довга тривалість також може привести до втрати або зниження слуху", — порадив він.

Нагадаємо, навушники потрапили до переліку товарів, які українці найчастіше купували минулого року.