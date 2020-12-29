Ноутбуки, наушники и приставки: какую технику покупали украинцы в 2020 году

Данные, собранные компанией olx.

Согласно данным, собранным аналитики компании olx, в 2020 году среди украинцев самыми популярными гаджетами стали ноутбуки, игровые консоли, микрофоны, наушники, а также бытовая техника. Об этом компания сообщила в своем официальном пресс-релизе.

Пальму первенства среди самых покупаемых гаджетов аналитики отдали игровым приставкам. Их в течение 2020 года приобрели в 2 раза больше, чем в 2019-ом – 15,8 тыс. единиц.

Также карантин благоприятно повлиял и на рост продаж бытовой техники, который составил 93%, по сравнению с прошлым годом. К примеру, 35,4 тыс. покупок пришлось на категорию "электроника для кухни". В прошлом же году количество покупок в данной категории было куда скромнее —18,8 тыс.

Сервис "olx Доставка" тоже нарастил темпы — им стали пользоваться в 2 раза чаще, чем в 2019-ом. Всего в 2020 году было совершено 28 тыс. доставок, а в прошлом году — только 14,5 тыс.

Большой популярностью среди украинцев пользовалась и гарнитура — наушники и микрофоны. Их в этом году купили 79,2 тыс. В прошлом году покупок этой категории товаров было 43,8 тыс.

Продажи ПК и комплектующих выросли на 75% — до 217 тыс. покупок.

Среди ноутбуков в объявлениях чаще всего назывались бренды Asus, HP и Lenovo.

Что касается объявлений о купле-продаже телефонов, то лидерами стали iPhone (427 тыс. объявлений), затем идут аппараты Samsung (187 тыс. объявлений) и замыкают тройку лидеров смартфоны Xiaomi (163 тыс. объявлений).

Их игровых приставок чаще всего продавали и покупали Sony PlayStation (54,8 тыс. объявлений) и Xbox (20,2 тыс. объявлений).

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