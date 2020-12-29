Топ-10 лучших и худших SmartTech-продуктов 2020 года

Взлеты и падения в IT-индустрии глазами Associated Press.

Журналисты Associated Press составили рейтинг самых успешных и самых провальных проектов IT-сферы.

Проигравшие

[ + – ] VR-гарнитуры и VR-игры, к сожалению, не стали популярными в этом году Фото: unsplash.com

VR-гарнитуры и VR-игры

Казалось бы: люди, вынужденные оставаться дома из-за карантина, должны бы были с головой погрузиться в виртуальную реальность, чтобы отвлечься от унылых будней. Однако ни одна из VR-игр не стала мейнстримом. Да и прочий VR-контент не обрел запредельной популярности. Как следствие, люди практически не тратились на приобретение VR-гаджетов, из-за чего в отрасли наметился спад. Поэтому 2020 год можно назвать неудачным для развлекательных VR-технологий

Борьба с дезинформацией в социальных сетях

2020-й стал годом "ярлыков" Facebook, Twitter, YouTube и даже в TikTok. В преддверии президентских выборов в США компании пообещали бороться с дезинформацией, помечая фейковый контент, а также безосновательные обвинения в фальсификации и преждевременные заявления кандидатов о победе. Более всех на этом поприще преуспел Twitter. Но многие эксперты заявили, что, хотя ярлыки и создавали впечатление, что компании принимают меры, в конце концов, "такой метод оказался неэффективным", как выразилась Дженнифер Григил, профессор Сиракузского университета и эксперт по социальным сетям.

Стриминговый сервис Quibi

В августе 2018 года Джеф Каценберг и Мэг Уитман анонсировали создание стримингового сервиса нового поколения под слоганом "Quick bites. Big stories". Им удалось привлечь $1,75 млрд инвестиций от Disney, NBCUniversal и Viacom, заключить рекламные контракты с очень известными брендами, а все благодаря тому, что они сделали ставку на мобильное смотрение, которое так актуально во время поездок или стояния в очередях. Но грянула пандемия коронавируса, люди оказались на карантине и потребность в мобильном смотрении отпала, ведь теперь можно сутки напролет смотреть любые шоу и сериалы дома на больших экранах. В итоге, сервис закрыли в октябре 2020-го — через полгода после старта.

Uber и Lyft

Этим сервисам тоже не повезло. И снова из-за коронавируса. Так, в мае Uber пришлось сократить штат, уволив 3700 человек (около 14% сотрудников). Компания Lyft также объявила о сокращении рабочих мест. Но надежда на улучшение ситуации есть. После значительного сокращения затрат за счет реструктуризации во втором квартале Lyft заявила, что ожидает рост прибыли в конце 2021 года.

TikTok

Популярное приложение продолжает переживать кризис. После того, как США обвинили сервис в незаконном сборе информации, он был заблокирован в некоторых странах. Что касается самих Штатов, то тут судьба китайского продукта пока неясна. В начале декабря 2020-го суд Колумбии вновь запретил властям США принимать меры по фактическому запрету приложения TikTok. Ранее суды уже выносили аналогичные решения, отодвигая крайний срок функционирования TikTok на территории страны. Видимо, судьи дожидаются конкретного мнения президента Джо Байдена касательно этой проблемы.

Победители

[ + – ] Nintendo Switch - самая продаваемая игровая консоль 2020 года

Nintendo Switch

Несмотря на то, что на рынок поступили новые модели Xbox и PlayStation, приставке Nintendo Switch удается удерживать пальму первенства, как самой продаваемой. Во многом росту ее популярности поспособствовала игра Animal Crossing: New Horizons, выпущенная 20 марта 2020 года, и дефицит приставок от компаний-конкурентов. Согласно последним данным, в мире продано 26 млн японских консолей.

Zoom

Ранее Zoom Video Communications была малоизвестной компанией, но пандемия исправила этот "недочет". Сервис быстро стал популярным не только среди сотрудников частных компаний и учебных заведений, но и госсектора. Несмотря на проблемы с кибербезопасностью, капитализация этого видеосервиса выросла с $16 млрд в 2017 году до $134 млрд в 2020-ом.

Программы-вымогатели

Как бы грустно это ни звучало, но хакеры, взламывающие гос- и медучреждения, смогли достаточно много заработать благодаря программам-вымогателям. В 2020-ом атак с применением такого вредоносного ПО было в два раза больше, чем в 2019-ом. Согласно данным компании Emsisoft, занимающейся проблемами кибербезопасности, только в США нападения на правительства штатов и местные органы власти увеличились примерно на 50% и составили более 150 случаев. Эксперты Emsisoft считают, что при помощи программ-вымогателей было нанесено ущерба на сумму $9 млрд.

Производители ПК

С января по март включительно производители ПК ощутили сильный спад продаж продукции. Из-за карантина практически все торговые точки были закрыты, и далеко не все пользователи были готовы совершать покупки онлайн. Но когда стало ясно, что карантин — это надолго, люди начали приобретать технику в интернет-магазинах. Самым успешным стал период с июля по сентябрь, когда поставки ПК выросли на 11% по сравнению с тем же периодом 2019 года, что является самым большим квартальным увеличением продаж в отрасли за последние 10 лет, о чем свидетельствуют данные исследовательской компании Gartner.

E-commerce

Не только крупные игроки, такие как Amazon, смогли увеличить прибыль к карантинном 2020 году. Благодаря поддержке малого бизнеса со стороны потребителей, онлайн-продажи в небольших розничных магазинах, к примеру в США, выросли на 349% в День Благодарения и в Черную пятницу (данные Adobe Analytics). А по данным Shopify, у более чем 1 млн предприятий, использующих Shopify для создания веб-сайтов, продажи выросли на 75% по сравнению с прошлым годом и суммарно достигли $2,4 млрд.

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