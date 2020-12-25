Что положить под елку? Топ-20 гаджетов в подарок к Новому году

Обзор техники, которая станет отличным презентом для всей семьи, друзей и близких.

Почему техника — идеальный подарок?

В современном мире технологии развиваются настолько быстро, что не успеваешь насладиться, к примеру, новым телефоном, как уже производители предлагают другие модели — более умные, качественные и красивые. А в эпоху пандемии коронавируса гаджеты и вовсе перешли в разряд товаров первой необходимости. Например, смарт-часы, помогающие следить за физической активностью, могут вовремя сигнализировать владельцу о симптомах заболевания, что даст возможность своевременно обратиться к врачу. Ну, и как же без развлечений? Игры, фильмы, и даже концерты артистов теперь невозможны без гаджета в руках. Поэтому электроника в подарок актуальна и на Новый год, и на другие праздники.

[ + – ] Смартфон с гибким экраном Samsung Galaxy Z Fold 2 легко превращается в мини-планшет Фото: Samsung

Какой смартфон выбрать в подарок на Новый год?

Тут все зависит от вашего бюджета — можно купить премиальные iPhone 12 Pro или Samsung Galaxy Z Fold2, ценник которых варьируется от 47 до 60 тыс. грн, а можно выбрать бюджетные Xiaomi и Realme за 8 — 9 тыс. грн. Кстати, смартфоны этих брендов украинцы чаще всего покупали в 2020 году. Подробнее с их характеристиками вы можете ознакомиться в материале Фокуса "The Best Tech: рейтинг самых популярных смартфонов 2020 года среди украинцев". Отметим, что Samsung и Xiaomi занимают лидирующие позиции среди пользователей Android-устройств, ну а "яблокоеды", конечно, мечтают увидеть под елкой iPhone 12-ой серии.

[ + – ] Планшет Surface Go 2 от Microsoft с дополнительной клавиатурой оценят и взрослые, и дети Фото: techadvisor.co.uk

Лучшие планшеты в подарок

Мы выбрали несколько относительно недорогих, но хороших по функционалу моделей, которые подойдут для работы, учебы, развлечений. Кому именно их дарить — решайте сами.

Самым бюджетным в нашем списке оказался Lenovo Tab M10 Plus, ценник которого, согласно данным hotline.ua, колеблется в пределах 6 — 9 тыс. грн. Этот планшет имеет IPS-дисплей диагональю 10,4 дюйма, процессор MediaTek P22, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Заряда аккумулятора хватит 7-8 ч беспрерывной работы.

Apple iPad 10.2 на сегодняшний день является самым доступным из всех iPad-ов, поэтому его можно выбрать в качестве альтернативы премиальному Apple iPad Pro 11. В зависимости от "начинки", он может стоить от 9,4 до 15 тыс. грн. Работу устройству обеспечивают чип Apple A10 Fusion, Retina-дисплей диагональю 10,2 дюйма, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти. В комплект поставки входит смарт-стилус Apple Pencil первого поколения.

Surface Go 2 от Microsoft с ОС Windows на борту — самый дорогой в нашем мини-рейтинге. Его стоимость варьируется от 15,5 до 28,4 тыc. грн. Более доступный вариант располагает 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти, а дорогой — 8 ГБ/128 ГБ памяти, чип Intel Pentium Gold, клавиатуру-чехол в комплекте.

[ + – ] Если в доме появится приставка Sony PlayStation 5, - веселое времяпрепровождение обеспечено Фото: tehnofan.com.ua

Игровые приставки подросткам в качестве презента

Хитами уходящего 2020 года стали три консоли — Sony PlayStation 5, Xbox Series X и Nintendo Switch. Поэтому, если вы предложите одну из моделей в подарок, — не прогадаете.

Самой доступной на сегодняшний день является консоль Nintendo Switch. И дело не столько в моде на ретро-дизайн и в ценнике, сколько в дефиците консолей от конкурентов — Sony и Microsoft. Итак, японский продукт доступен в онлайновых магазинах по цене от 9,8 до 19,3 тыс. грн. Все зависит от конфигурации. Основные характеристики таковы: контроллеры Joy-Con, IPS-дисплей с HD-разрешением, чип NVIDIA семейства Tegra, память: 4 ГБ/32 ГБ.

Sony PlayStation 5 также доступна в разных модификациях, а потому диапазон цен — от 13,5 до 32,7 тыс. грн. Рассмотрим усредненные характеристики: 8-ядерный чип AMD Zen 2, производительности которого хватает для игр в 8K; SSD-накопитель объемом 825 ГБ, благодаря чему любая игра загрузится мгновенно; звуковой чип Tempest 3D AudioTech. А вишенкой на торте стал новый геймпад DualSence.

Xbox Series X 2020 года выпуска имеет "на борту" 8-ядерный чип Custom Zen 2, графический чип мощностью в 12 терафлопс, позволяющий запускать 4К-игры. Объемный звук обеспечит технология 3D Spatial Sound. Объем оперативной памяти — 16 ГБ, а за постоянную память отвечает NVMe-твердотельный накопитель, объёмом 1 ТБ. Цена: от 19 до 22,8 тыс. грн.

[ + – ] Наушники Apple AirPods Pro удерживают пальму первенства, становясь популярными и в 2021 году Фото: Chris Welch / The Verge

Беспроводные наушники под елку

Просмотрев множество разных рейтингов, Фокус выбрал топ-5 лучших беспроводных наушников. Итак, в наш вишлист вошли следующие модели: Apple AirPods Pro — самые популярные. Этот гаджет обеспечивает эффект полного погружения, долго держит заряд (до 24 ч) и удобен в эксплуатации. Главная фишка — технология активного шумоподавления ANC, преобразующая иммерсивные звуки при проигрывании музыки путем подавления посторонних шумов на любых частотах. Цена: 7-9 тыс. грн.

Самый качественный звук обеспечат Jabra Elite 65t. Дополнительный кейс обеспечит девайсу до 15 ч автономной работы. Управлять устройством можно посредством многофункциональной кнопки или при помощи приложения Jabra Sound+. Кроме настройки звучания музыки, можно наладить тонкости принятия входящих звонков, отрегулировать шумоподавление, а также выбрать нужный виртуальный помощник. Цена: от 4 тыс. грн.

Спортсмены оценят модель Jaybird Vista Unrivaled Freedom, в комплект поставки которых входят специальные накладки и "крючки", благодаря чему наушники не выпадут во время тренировки. Водонепроницаемость и соответствие стандарту IPX7 позволят использовать девайс в любых условиях. Цена: от 6 тыс. грн.

[ + – ] Бюджетная модель часов Xiaomi Mi Smart Band 5 станет хорошим подарком для детей Фото: Xiaomi

Смарт-часы в Новый год спортсменам

… и не только спортсменам, а и всем людям, которые предпочитают тщательно следить за состоянием своего здоровья. Тем более, что в зимний период это весьма актуальное занятие. В списке Фокуса снова три модели от самых популярных в стране компаний: Xiaomi, Samsung и Apple. Итак, наиболее доступные смарт-часы называются Xiaomi Mi Smart Band 5. Они имеют цветной AMOLED-дисплей диагональю 1,1 дюйма, оптический пульсометр, магнитную зарядку, благодаря чему пользователю больше не придется вынимать капсулу с электроникой из ремешка. Корпус устройства влагонепроницаемый, поэтому можно нырять с часами на 50-метровую глубину. Цена: 800-1,4 тыс. грн.

Модели линейки Samsung Galaxy Watch примечательны своей многофункциональностью. Они могут отображать на экране оповещения, поступившие на смартфон, отвечать на звонки, следить за физической активностью пользователя, анализируя качество сна, пульс, дыхание и пр. Часы Samsung Galaxy Watch 46mm с 1,3-дюймовым сенсорным Super AMOLED-дисплеем, чипом Exynos 9110, 4 ГБ встроенной и 1,5 ГБ оперативной памяти, поддержкой Bluetooth, Wi-Fi, NFC, GPS обойдутся вам в 5,3-9,7 тыс. грн.

Немного дороже — от 9,6 до 14,8 тыс. грн, — стоят Apple Watch SE. За что такие деньги? За производительный процессор Apple S5, возможность отвечать на звонки и сообщения, управлять плеером и следить за физактивностью при помощи шагомера, оптического пульсометра, функции анализа сна и аккумулятор, обеспечивающий девайсу 18 ч работы.

[ + – ] Роботу-пылесосу будут рады все - без исключения Фото: fool.com

Умная техника для дома

Гаджеты на Новый год для детей, супругов, родителей мы уже выбрали. Осталось прикупить несколько новинок в подарок всей семье и… собственному дому!

Думаем, что всем домочадцам понравится такой презент, как робот-пылесос. Он без труда уберет в труднодоступных местах, например, под мебелью, а еще сможет стать героем забавных роликов в Instagram, если во время уборки на нем прокатится кот или попугай. Ценник варьируется от 5,2 до 29 тыс. грн.

Без сомнений: новый телевизор оценят все члены семьи. Согласно статистике, собранной в нескольких крупных интернет-магазинах, одними из лучших украинские пользователи считают модели LG OLED55B9, Samsung UE55TU8500 и Xiaomi Mi TV 4S 50. Все они на отлично справляются с видео 4К, имеют диагональ от 43 до 55 дюймов и стоят от 13 до 41 тыс. грн.