"Гарячий лікар": нігерійський принц із зовнішністю моделі рятує хворих COVID-19 (відео)

Про своє королівське походження лікар вважає, що поширюватися не варто, повністю віддаючись роботі та пацієнтам.

28-річний доктор Емека Окорочі з Лондона, який працює у відділенні невідкладної допомоги, а також рятує пацієнтів, в яких коронавірус, розповів в інтерв'ю The Daily Mail, що останній рік видався для нього дуже важким, і зараз він буквально "одружений зі своєю роботою" .

Молодий лікар, якого через його атлетичну статуру прозвали «гарячим лікарем», а також вже неодноразово запрошували на телебачення, насправді — наслідний нігерійський принц. Однак він живе і працює в столиці Великобританії, здобувши собі серед колег і пацієнтів титул одного з найзавидніших наречених.

Емека зазначив що часто його ковідні пацієнти, а це здебільшого люди похилого віку, намагаються познайомити його зі своїми онуками або онучатими племінницями, однак на такі історії він реагує з посмішкою, зазначаючи, що у нього немає часу. Велика кількість хворих і довгі години роботи на зніс не залишають йому ресурсів для активного життя поза стінами лікарні.

Тому, за словами Емека, він зараз повністю пішов із "ринку наречених", переключившись на своїх пацієнтів.

"Зараз я одружений зі своєю кар'єрою, і зараз у моєму житті немає щасливої жінки. Я думаю, що через все, що відбувається з пандемією, враховуючи ізоляцію, важко побачити людей, яких я знаю, не кажучи вже про те, щоб піти на побачення", — пояснює він.

Якщо ж побачення і трапляються, що буває дуже рідко, та й вони можуть закінчитися в найбільш невідповідний момент: терміновий виклик, пацієнт тощо.

Однак у майбутньому лікар не заперечує, що зустріне людину, з якою в нього буде "хімія", і, можливо, це виявиться не якась красуня з програми для знайомств, а його колега-лікарка.

Незважаючи на завантаженість, чоловік намагається не втрачати фізичну форму, і навіть дорогу на роботу намагається використовувати для фізичних тренувань, а за першої ж можливості поспішає в спортзал.

Молодик зізнається, що любить презентабельно виглядати, вважає кращими стильний одяг, гарні авто.

Відповідаючи на питання журналіста, що за останній рік його вразило найбільше, Емека Окорочі розповів про те, як його вразила смерть однієї жінки.

"Я отримував жахливі новини більше разів, ніж я можу порахувати. Найбільш несамовитою подією, яку я бачив, була смерть матері п'яти дітей віком 50 років, яку я лікував. Я дуже зблизився з її сім'єю після щоденних розмов із ними, і, на жаль, мені довелося пояснити, як їй раптово стало гірше і вона померла відразу".

Доктор Емека в перервах між викликами і чергуваннями активно спілкується із шанувальниками в соцмережах, відповідаючи на їхні запитання, зокрема про вакцинацію проти коронавірусу, розповідаючи про різні медичні стани й підвищуючи загальну обізнаність користувачів.

Що ж стосується головного правила в житті, яким він також поділився в соцмережах, то, впевнений лікар, потрібно багато працювати, вірити в себе і зосереджуватися на тому, щоб ставати кращим із кожним днем.

Нагадаємо, американський отоларинголог-практикант Сіна Джорабчі, який також активно просуває себе в соцмережах, показав, до чого призводить постійне використання навушників.