По примеру Трампа: экс-президент Бразилии запустил свой собственный мерч

Бывший президент Бразилии предлагает сувениры и пивные кружки со своей фамилией. Политик находится в добровольном изгнании в США — в прошлом году Болсонару проиграл выборы, не сумел переизбраться и теперь представляет свой новый проект.

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Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару запустил именную линейку различной продукции, последовав, по всей видимости, примеру экс-президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.

Бразильский политик планирует продавать свою продукцию на недавно запущенном сайте Bolsonaro Store. Он предлагает сувениры, пивные кружки, календари и разделочные доски с новым брендом — своей фамилией.

[ + – ] В настоящее время Жаир Болсонару находится в США Фото: Reuters

Согласно мнению агентства, таким образом Болсонару пытается заработать на своей популярности, продавая мерч. Сын президента Эдуардо утверждает, что это не только бизнес, но и способ сохранить в памяти все достижения во время его президентства. Он сказал, что самым очаровательным товаром на сайте является календарь, в котором представлены знаковые фотографии за последние четыре года правления его отца.

[ + – ] Бейсболки стали еще одним источником дохода для империи Трампа Фото: AFP

Таким образом бывший глава государства копирует своего кумира, экс-президента США Дональда Трампа, который заработал неплохие деньги на продаже бейсболок с лозунгом "Сделаем Америку снова великой". Сейчас такая кепка продается по 50 долларов за штуку на сайте Trump Storewewebsite.

Жаир Болсонару проиграл президентские выборы в Бразилии Луле да Силве. В начале января тысячи сторонников бывшего главы государства, не согласные с результатами выборов, штурмовали Верховный суд, Конгресс и президентский дворец, стремясь свергнуть новую власть. Сам Болсонару уехал в США накануне окончания своего срока.

В Бразилии начали расследование в отношении бывшего президента, его подозревают в "подстрекательстве и авторстве антидемократических действий, которые привели к вандализму и насилию".

Ранее Фокус писал, что Член совета социал-демократической партии Румынии пережил худший кошмар домашнего работника. Он не заметил включенную камеру во время совещания и показал свое обнаженное тело.

Также сообщалось, что нигерийский политик был арестован с крупной суммой накануне выборов. Он был задержан по обвинению в отмывании денег после того, как за день до всеобщих выборов был пойман с наличными деньгами в размере 498 100 долларов США. Целые пачки валюты были обнаружены полицией в его машине.