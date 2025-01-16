Суд Бразилии запретил экс-президенту ехать на инаугурацию Трампа: в чем причина

Еще с февраля 2024 года бывший глава государства Жаир Болсонару сдал свой паспорт и не мог покинуть страну, а 8 января заявил о желании поехать в Вашингтон.

Related video

Верховный суд Бразилии запретил экс-президенту Жаиру Болсонару покидать территорию страны, несмотря на его заявление и желание приехать на инаугурацию избранного главы США Дональда Трампа. Об этом сообщает Bloomberg.

8 января экс-глава государства заявил в своем X, что получил приглашение от команды победителя президентской гонки в США. Политик заявил, что он остался доволен таким приглашением и попытается присутствовать на торжествах.

"Я буду представлять в США консерваторов, правых, добрых, бразильский народ, если на то будет воля Божья", — сказал Болсонару.

Впоследствии политик обратился в Верховный суд с просьбой выдать его загранпаспорт для выезда из страны, который у него изъяли в феврале 2024 года. Также адвокаты Болсонару предоставили судье копию электронного письма в адрес сына президента о событии, однако в тексте не содержалось информации о событии.

Журналисты пишут, что Генеральная прокуратура подала протест на заявление экс-главы государства, и дело слушали в суде. Генеральный прокурор Паулу Гонет заявил, что в запросе, поданном адвокатами Болсонару, нет никаких доказательств того, что в этой поездке есть что-то, что "может представлять жизненно важный интерес" по сравнению с тем, что составляет "общественный интерес, который противостоит выезду заявителя из страны".

Судья Алешандре де Мораес выслушал доводы обеих сторон и принял решение отклонить в ходатайстве Болсонару. В мотивационной части своего решения суд говорил, что отказ связан с расследованием попытки государственного переворота сторонниками экс-президента, за которую у него и забрали загранпаспорта и ограничили в передвижении по стране.

Ранее сообщалось, что сторонники экс-президента Болсонару штурмуют госздания. Демонстранты бросали в полицейских железные прутья, камни и разбивали их машины. Они хотели прорваться к резиденции действующего президента Луиза Инасио Лулы да Силвы, но его вовремя эвакуировали.

Впоследствии стало известно, экс-президент Бразилии мог подделать сертификат о вакцинации от COVID-19. По информации следствия, Жаир Болсонару в конце декабря 2022 года поручил своему помощнику сделать поддельные документы для него и 12-летней дочери.