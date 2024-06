Майли Сайрус назвала качества, которые унаследовала от своего отца

Певица призналась, что благодаря отцу она стала тем, кем есть в музыкальной индустрии.

31-летняя певица, автор песен и актриса Майли Сайрус призналась, что она унаследовала нарциссизм от своего отца Билли Рэя Сайруса, который разводится с третьей женой Файерроуз через семь месяцев после свадьбы из-за "неподобающего поведения в браке". Об этом знаменитость рассказала в программе Дэвида Леттермана My Next Guest Needs No Introduction.

По ее словам, от родителя ей также достались музыкальные способности, благодаря которым она обрела славу и богатство.

Зацикленность на себе Сайрус не считает достоинством, но относится к этому спокойно:

"Я также унаследовала нарциссизм от своего отца. Я ничего не знаю о своих братьях и сестрах, кроме той роли, которую делала я. … Я переезжала в Лос-Анджелес, и это все, что я действительно знала".

О матери Тиш Сайрус Майли отзывается как о своей "героиней", и признает, что оба ее родителя помогли ей на пути к успешной карьере. Однако роль, которую они сыграли в достижении ее славы, "нельзя взвешивать на одной шкале".

Она выразила признательность своему отцу за то, что он дал план ее карьеры.

"Я благодарна моему отцу за то, что могу видеть его впереди себя. Он почти дал мне эту карту, и это карта того, что делать и чего не делать, и он направлял меня в обоих случаях. Я знаю, что без моего отца… того, кем я являюсь как личность, не существовало бы. Потому что мой отец как творческий человек и художник, и то, как работает его мозг, всегда заставляли меня чувствовать себя в большей безопасности", – подчеркнула звезда.

Кроме Майли, в браке Билли Рэя и Тиш Сайрус, который длился 29 лет, родились также Брейсон (30 лет) и Ной (24 года). Кроме того, от предыдущих отношений у Тиш есть дочь Брэнди (37 лет) и сын Трейс (35 лет), которых Билли усыновил.

Майли Сайрс с отцом и матерью, которы еразвелись после 29 лет брака Фото: Getty

Отношения Майли с ее отцом обострились из-за слухов о семейной вражде, из-за которой она пренебрегла им в своей речи на церемонии вручения премии "Грэмми" еще в феврале.

Позжео Билли Рэй "много раз пытался связаться с Майли" и даже "поздравил ее" с ее первой победой.

Ранее Фокус писал, что мать Майли Сайрус "увела" парня у своей дочери.