Реакция отца на возвращение "блудной дочери" за границы уже 5 дней разрывает интернет

Встреча отца и дочери, которая неожиданно приехала домой за границы после длительной разлуки, развеселила пользователей социальных сетей. Видео, на котором Дуглас Тейлор роняет все из рук от удивления, увидев свою дочь Меган, собрало более 5 миллионов.

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Меган Тейлор, родом из Каррикфергуса, что в Северной Ирландии, последние десять лет живет в Торонто (Канада). Несмотря на большое расстояние, она регулярно навещает родных, а ее отец всегда с радостью встречает дочь в аэропорту.

После недавней потери бабушки девушка решила сделать сюрприз родителям, приехав к ним в марте без предупреждения, чтобы отпраздновать День матери.

Хотела сделать сюрприз

"Когда вернулась домой, то в доме никого не было, а ключей у меня, конечно, нет. Поэтому я решила подождать на заднем дворе", — пояснила Меган.

Прошло 40 минут, когда девушка услышала, как родители вернулись и открыли заднюю дверь, чтобы выпустить собаку. План дочери заключался в том, чтобы тайно прокрасться в дом и удивить обоих родственников, но она услышала, что папа вышел вынести мусор, поэтому решила устроить сюрприз именно ему.

На видео "блудная дочь" прячется за углом дома, а затем выскакивает, когда отец выносит картон, пустую упаковку из-под молока и маленький мусорный бак.

Отец такого не ожидал

Реакция Дугласа была неповторимой. Мужчина воскликнул: "Иисус Мерфи!", выронив все из рук. Он удивился, заметив кого-то во дворе, но когда осознал, что перед ним стоит дочь, то начал улыбаться.

"Перелет из Торонто в Белфаст стоит сотни долларов и обычно длится около 10 часов, часто с пересадкой. Но реакция моего отца сделала стоимость билета домой просто неоценимой", — убеждает Тейлор.

Реакция сети

Пользователи TikTok в восторге от этого видео, которое собрало более 820 тысяч лайков.

"Чувак уронил весь свой инвентарь", — написал один из комментаторов;

"Я всегда мечтал, будучи в шоке, просто выпустить все из рук", — добавил другой.

Меган, которая работает вице-президентом PR-фирмы в Канаде и регулярно сотрудничает с брендами и инфлюенсерами, призналась: "Оказаться на другой стороне экрана — очень необычный опыт".

К слову, разлука — это тяжелое испытание не только для людей, но и для наших четвероногих друзей. Домашние животные часто остро реагируют на изменения в семье. Один трогательный пример — история рыжего кота, которая показывает, насколько сильно питомцы могут скучать по близким.

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