Женщина из тропической страны впервые увидела, как падает снег: ее реакция поражает (видео)

На вирусном ролике можно увидеть, как Азлен Абубакар стоит на улице под снегом и плачет. Она призналась, что это всегда было ее мечтой.

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24-летнюю Азлен Абубакар, которая переехала из Филиппин в Ирландию в августе 2024 года, переполняли эмоции, когда она впервые в жизни увидела снег. Во время недавнего похолодания, когда большую часть страны накрыли осадки, женщина не могла сдержать своих эмоций. Неповторимую реакцию она записала на видео, которое мгновенно стало вирусным, собрав большое количество просмотров и лайков в TikTok.

В разговоре с журналистами Азлен объяснила, что приехала в Ирландию, чтобы побыть со своим отцом, который борется с раком.

"Я со слезами на глазах даже позвонила семье и друзьям. Мы выросли на Филиппинах, а там только два времени года. Если не солнечно, то дождь, поэтому я никогда до этого не видела, как падает снег", — рассказала Абубакар в интервью Newsweek.

Реакция Азлен на снег Фото: TikTok

На видео, размещенном в TikTok, можно увидеть, как женщина стоит на улице под снегом и плачет, описывая это как "осуществление мечты".

"Мечтала об этом, с тех пор как себя помню. Не могу выразить, что чувствовала, просто чистое счастье", — отметила она.

Поддержка зрителей

Под ее видео появилось много комментариев от других пользователей.

"Надеюсь также увидеть когда-то такой снег";

"Такая неповторимая реакция! Наслаждайтесь!";

"Ирландия всегда осуществляет ваши мечты, я живу здесь уже 59 лет".

Одна зрительница также вспомнила историю из собственной жизни: "Девушка из Бразилии, которая помогала мне убирать в доме, связалась со своей семьей через FaceTime и танцевала, впервые увидев снег. Я была очень рада за нее. Наслаждайтесь".

Напомним, мальчик Леви из Аризоны (США) стал звездой социальных сетей благодаря своей харизме. Сидя на детском стульчике во время семейного обеда, он начал улыбаться каждой проходящей мимо девочке, за что получил звание "самого юного ловеласа".

Кроме того, молодая мама Шайенн Пернелл из маленького городка Калифорния, что в штате Миссури (США), записывала на видео, как изменилось ее тело после родов. Этот ролик мгновенно завирусился в сети, однако по другой причине — людей заинтриговала реакция ее мужа.