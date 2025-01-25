Жінка з тропічної країни вперше побачила, як падає сніг: її реакція вражає (відео)

На вірусному ролику можна побачити, як Азлен Абубакар стоїть на вулиці під снігом та плаче. Вона зізналась, що це завжди було її мрією.

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24-річну Азлен Абубакар, яка переїхала з Філіппін до Ірландії в серпні 2024 року, переповнювали емоції, коли вона вперше у житті побачила сніг. Під час нещодавнього похолодання, коли більшу частину країни накрили опади, жінка не могла стримати своїх емоцій. Неповторну реакцію вона записала на відео, яке миттєво стало вірусним, зібравши велику кількість переглядів та вподобайок.

У розмові з журналістами Азлен пояснила, що приїхала до Ірландії, аби побути зі своїм батьком, який бореться з раком.

"Я зі сльозами на очах навіть зателефонувала родині та друзям. Ми виросли на Філіппінах, а там лише дві пори року. Якщо не сонячно, то дощ, тож я ніколи до цього не бачила, як падає сніг", — розповіла Абубакар в інтерв’ю Newsweek.

Реакція Азлен на сніг Фото: TikTok

На відео, розміщеному в TikTok, можна побачити, як жінка стоїть на вулиці під снігом та плаче, описуючи це як "здійснення своєї мрії".

"Мріяла про це, відколи себе пам'ятаю. Не можу висловити, що відчувала, просто чисте щастя", — зазначила вона.

Підтримка глядачів

Під її відео з’явилось багато коментарів від інших користувачів TikTok.

"Сподіваюся також побачити колись такий сніг";

"Така неповторна реакція! Насолоджуйтесь!";

"Ірландія завжди здійснює ваші мрії, я живу тут вже 59 років".

Одна глядачка також згадала історію з власного життя: "Дівчина з Бразилії, яка допомагала мені прибирати в будинку, зв'язалася зі своєю сім'єю через FaceTime і танцювала, вперше побачивши сніг. Я була дуже рада за неї. Насолоджуйтесь".

Нагадаємо, хлопчик Леві з Аризони (США) став зіркою соціальних мереж завдяки своїй харизмі. Сидячи на дитячому стільчику під час сімейного обіду, він почав посміхатися до кожної дівчинки, яка проходила повз, за що отримав звання "наймолодшого ловеласа".

Крім того, молода мама Шайєнн Пернелл з маленького містечка Каліфорнія, що в штаті Міссурі (США), записувала на відео, як змінилося її тіло після пологів. Цей ролик миттєво завірусився у мережі, однак з іншої причини — людей заінтригувала реакція її чоловіка.