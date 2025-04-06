Чоловік, який жив з трьома котами, повернувся додому і знайшов четвертого: де він взявся

Користувач мережі поділився незвичайною історією про чийогось кота, який несподівано з'явився в нього вдома та поводиться так, ніби завжди там жив. Чоловік не знає, що роботи.

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Історія про чорно-білого кота у "смокінгу" стала вірусною, зібравши понад 58 тисяч позитивних відгуків на одному з тематичних форумів у Reddit.

"Це не мій кіт. Я ніколи в житті його раніше не бачив. Тепер він у моєму домі й поводиться так, ніби ми з ним роками були кровними братами", — зауважив здивований власник будинку.

До свого допису він прикріпив фотографії тварини, яка почувається абсолютно невимушено, лежачи на спині. Господар помешкання зазначив, що вже має трьох власних котів і не планував заводити четвертого.

Автор історії відразу розпочав пошуки законного власника домашнього улюбленця. Спочатку він звернувся до найближчого сусіда, але з'ясувалося, що кіт йому не належить. Згодом довелось поширити фотографію у Facebook.

Чоловік шукає законного власника цього кота Фото: Reddit

В одному з коментарів автор розповів, що їхній будинок, розташований у сільській місцевості, часто приваблює різних тварин. Тільки за останній рік до них завітали дві собаки, три коти й навіть їжачок. У більшості випадків чоловікові вдавалося успішно возз'єднати тварин із господарями, за винятком цього бездомного кота та їжака, який тепер живе в саду.

Користувачі Reddit миттєво відреагували на зворушливий допис, жартуючи, що кіт сам обрав собі новий дім, і власник тепер мало що може з цим вдіяти.

"Насолоджуйся своїм новим другом", — написав один з читачів. "Тебе обрали для системи розподілу котів", — посміявся інший.

Деякі коментатори поділилися власним досвідом: "Я також живу в сільській місцевості, і люди постійно підкидають мені котів. Видно, цей вибрав вас".

Нагадаємо, раніше власниця кота поділилася знімками свого улюбленця, який прославився "найбільшими" щоками у світі. Звернувшись до ветеринарів, жінка дізналася, що така особливість пов’язана з підвищеним рівнем тестостерону.

В іншій історії 33-річна Дженніфер із Північної Ірландії розповіла про свого кота, якого вважає "найрозумнішим у світі". Щодня рівно о 15:00 він залишає дім, і, як виявилося, робить це, щоб зустрічати її дітей зі школи.