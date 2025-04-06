Мужчина, который жил с тремя котами, вернулся домой и нашел четвертого: где он взялся

Пользователь сети поделился необычной историей о животном, которое неожиданно появилось у него дома и ведет себя так, будто всегда там жило. Мужчина не знает, что делать.

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История о черно-белом коте в "смокинге" стала вирусной, собрав более 58 тысяч положительных отзывов на одном из тематических форумов в Reddit.

"Это не мой кот. Я никогда в жизни его раньше не видел. Теперь он в моем доме и ведет себя так, будто мы с ним годами были кровными братьями", — отметил удивленный владелец дома.

К своему посте он прикрепил фотографии животного, которое чувствует себя совершенно непринужденно, лежа на спине. Хозяин отметил, что уже имеет трех собственных котов и не планировал заводить четвертого.

Автор истории сразу начал поиски законного владельца домашнего любимца. Сначала он обратился к ближайшему соседу, но выяснилось, что кот ему не принадлежит. Позже пришлось распространить фотографию в Facebook.

Мужчина ищет законного владельца этого кота Фото: Reddit

В одном из комментариев автор рассказал, что их дом, расположенный в сельской местности, часто привлекает различных животных. Только за последний год к ним пришли две собаки, три кота и даже ежик. В большинстве случаев мужчине удавалось успешно воссоединить животных с хозяевами, за исключением этого бездомного кота и ежа, который теперь живет в саду.

Пользователи Reddit мгновенно отреагировали на трогательный пост, шутя, что кот сам выбрал себе новый дом, и владелец теперь мало что может с этим сделать.

"Наслаждайся своим новым другом", — написал один из читателей. "Тебя выбрали для системы распределения котов", — посмеялся другой.

Другие комментаторы поделились собственным опытом: "Я также живу в сельской местности, и люди постоянно подбрасывают мне котов. Видно, этот выбрал вас".

Напомним, ранее владелица кота поделилась снимками своего любимца, который прославился "самыми большими" щеками в мире. Обратившись к ветеринарам, женщина узнала, что такая особенность связана с повышенным уровнем тестостерона.

В другой истории 33-летняя Дженнифер из Северной Ирландии рассказала о своем коте, которого считает "самым умным в мире". Каждый день ровно в 15:00 он покидает дом, и, как оказалось, делает это, чтобы встречать ее детей из школы.