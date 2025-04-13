Реакція батька на повернення "блудної дочки" з-за кордону вже 5 день розриває інтернет

Зустріч батька та доньки, яка несподівано приїхала додому з-за кордону після тривалої розлуки, розвеселила користувачів соціальних мереж. Відео, на якому Дуглас Тейлор впускає все з рук від подиву, побачивши свою доньку Меган, зібрало понад 5 мільйонів.

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Вперше курйозний ролик з’явився на просторах TikTok.

Меган Тейлор, родом із Каррікфергуса, що в Північній Ірландії, останні десять років мешкає в Торонто (Канада). Попри велику відстань, вона регулярно навідує рідних, а її батько завжди з радістю зустрічає доньку в аеропорту.

Після нещодавньої втрати бабусі дівчина вирішила зробити сюрприз батькам, приїхавши до них у березні без попередження, щоб відсвяткувати День матері.

Хотіла зробити сюрприз

"Коли повернулася додому, то в будинку нікого не було, а ключів у мене, звісно, немає. Тому я вирішила почекати на задньому подвір'ї", — пояснила Меган.

Минуло 40 хвилин, коли дівчина почула, як батьки повернулися й відчинили задні двері, аби випустити собаку. План доньки полягав у тому, щоб таємно прокрастися в будинок і здивувати обох родичів, але вона почула, що тато вийшов винести сміття, тож вирішила влаштувати сюрприз саме йому.

На відео, опублікованому ще 6 квітня, "блудна донька" ховається за рогом будинку, а потім вискакує, коли батько виносить картон, порожню упаковку з-під молока і маленький сміттєвий бак.

Батько такого не очікував

Реакція Дугласа була неповторною. Чоловік вигукнув: "Ісусе Мерфі!", впустивши все з рук. Він здивувався, помітивши когось на подвір'ї, але коли усвідомив, що перед ним стоїть донька, то почав посміхатися.

"Переліт з Торонто до Белфаста коштує сотні доларів і зазвичай триває близько 10 годин, часто з пересадкою. Але реакція мого батька зробила вартість квитка додому просто неоціненною", — переконує Тейлор.

Реакція мережі

Користувачі TikTok в захваті від цього відео, яке зібрало понад 820 тисяч вподобайок.

"Чувак впустив весь свій інвентар", — написав один із коментаторів;

"Я завжди мріяв, бувши в шоці, просто випустити все з рук", — додав інший.

Меган, яка працює віцепрезидентом PR-фірми в Канаді й регулярно співпрацює з брендами та інфлюенсерами, зізналася: "Опинитися на іншому боці екрана — дуже незвичний досвід".

До слова, розлука — це важке випробування не лише для людей, але й для наших чотирилапих друзів. Домашні тварини часто гостро реагують на зміни у родині. Один зворушливий приклад — історія рудого кота, яка показує, наскільки сильно вихованці можуть сумувати за близькими.

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