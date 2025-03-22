Жінка поділилась реакцією кота після того, як від неї з'їхав колишній (відео)

Попри те, що домашній улюбленець належав її колишньому партнеру, господиня вирішила залишити вихованця собі та створити для нього люблячу атмосферу.

Related video

Розлучення негативно впливає не лише на людей. Домашні улюбленці також глибоко переживають такі зміни у родині. Історія одного рудого кота, яка нещодавно підкорила соцмережі, демонструє, наскільки вихованці насправді чутливі до втрати близької людини.

Користувачка TikTok зізналась, що її кіт пережив справжню депресію після того, як його господар з’їхав. Попри те, що домашній улюбленець належав її колишньому партнеру, жінка вирішила залишити вихованця собі та створити для нього люблячу атмосферу.

Депресія у кота

Втім, такі зміни виявились надзвичайно складними для чотирилапого друга. Протягом майже шести місяців після розставання пухнастик перестав бути товариським, схуд і почав ховатися. За словами хазяйки, він з'являється лише під час годування.

"Це було страшно. Я відвезла його до ветеринара, який сказав, що це нормальна реакція", — каже вона.

Господиня докладала всіх зусиль, щоб допомогти котику оговтатися: купувала нові іграшки та заспокійливі ласощі, перенесла улюблене котяче дерево у вітальню, щоб він мав власний простір, але водночас не почувався самотнім.

Кіт важко переживав розлучення своїх господарів Фото: TikTok

"На мить я задумалась над тим, щоб знайти йому новий дім, але боялася, що це зробить йому тільки гірше. Зрештою, я рада, що залишилася з ним. Не можу уявити будинок без нього", — зізналася авторка історії.

На щастя, після кількох місяців депресії вихованець нарешті почав одужувати. Хазяйка не впевнена, що саме допомогло йому вийти з депресивного стану, але він поступово почав демонструвати позитивні зміни.

У відео на TikTok можна пересвідчитися, що зараз він щасливий, здоровий і товариський. Він підходить до незнайомців й навіть дозволяє їм себе погладити.

Реакція глядачів

Користувачі TikTok зітхнули з полегшенням, побачивши одужання котика.

"Бідний маленький хлопчик. Дякую, що ви були поруч з ним", — написав один користувач.

"Сподіваюся, ви зцілилися разом", — додав інший.

Наступний зауважив: "Він виглядає щасливим. Йому так пощастило, що у нього є ви".

Нагадаємо, Фокус раніше розповідав неймовірну історію: мешканка містечка Рок-Спрінг у Джорджії (США) Ліз Гіллеспі була приголомшена, коли її кіт повернувся додому через 7 років після зникнення. Сіамський метис із блакитними очима, названий на честь баскетбольної зірки Кевіна Дюранта, зник ще у 2017 році, коли вийшов на подвір’я.