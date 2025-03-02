Рудий кіт-критик став зіркою соцмереж завдяки своїм комічним реакціям на їжу (відео)

Теммі Сміт пригощає кота різними стравами, але частіше за все Майло зустрічає їх з явним невдоволенням: він гримасує, задкує назад і навіть обурено фиркає.

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В інтернеті набирає популярності рудий кіт на прізвисько Майло, який прославився своїми вкрай виразними реакціями на їжу господині. Його невдоволення і комічні гримаси зробили його зіркою в TikTok.

На відео, які набирають мільйони переглядів, 40-річна господиня Майло, Теммі Сміт з Міннесоти (США), пропонує коту спробувати різні страви. У більшості випадків Майло реагує вкрай несхвально: морщиться, відступає назад і навіть голосно фиркає. Однак, як виявилося, його поведінка пояснюється так званою "блошиною реакцією".

"Кішки використовують орган нюху на даху рота, щоб краще сприймати запахи. Це абсолютно нормальне явище, хоча зустрічається не так уже й часто", — пояснила Сміт.

В одному з найпопулярніших роликів Майло з підозрою нюхає ложку супу, потім з огидою морщиться. Подібним чином він реагує на енчіладу, курячий бургер з "МакДоналдса", макарони з сиром та інші страви. Однак наприкінці відео він із задоволенням з'їдає шматок ростбіфа, залишений на краю дивана.

Попри свою "вибагливість", Майло, за словами господині, їсть практично все.

"Він просто драматизує", — жартує Теммі.

Користувачі TikTok обожнюють цього кота-критика й активно коментують його ролики. Один із підписників зазначив: "Я на 16-му тижні вагітності й реагую на їжу так само, як Майло".

Популярність Майло вже вийшла за межі TikTok — його відео можна знайти на YouTube і Facebook. Ба більше, господиня запустила продаж товарів із зображенням свого знаменитого вихованця.

"Мені подобається, що Майло приносить людям радість. Люди розповідають, що його відео допомагають їм підняти настрій, і навіть знімають ролики, як їхні діти реагують на Майло. Це просто чудово", — каже Сміт.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка тримає на руках гігантського білого кролика. Користувачі соцмереж сперечалися про справжність вірусного ролика. Деякі серйозно повірили в існування незвичайної тварини, інші ж поставилися до кадрів з гумором.

Також стало відомо, що кішка "сіла" в поїзд і проїхала 28 кілометрів до іншого міста. Майкл Гарді помітив, що Тіллі рухається залізницею. Незабаром стало зрозуміло, що вона застрибнула у вагон поїзда і вирушила до столиці.