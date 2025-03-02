Рыжий кот-критик стал звездой соцсетей благодаря своим комичным реакциям на еду (видео)

Тэмми Смит угощает кота различными блюдами, но чаще всего Майло встречает их с явным недовольством: он гримасничает, пятится назад и даже возмущенно фыркает.

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В интернете набирает популярность рыжий кот по кличке Майло, который прославился своими крайне выразительными реакциями на еду хозяйки. Его недовольство и комичные гримасы сделали его звездой в TikTok.

На видео, которые набирают миллионы просмотров, 40-летняя хозяйка Майло, Тэмми Смит из Миннесоты (США), предлагает коту попробовать разные блюда. В большинстве случаев Майло реагирует крайне неодобрительно: морщится, отступает назад и даже громко фыркает. Однако, как оказалось, его поведение объясняется так называемой "блошиной реакцией".

"Кошки используют орган обоняния на крыше рта, чтобы лучше воспринимать запахи. Это абсолютно нормальное явление, хотя встречается не так уж часто", — объяснила Смит.

В одном из самых популярных роликов Майло с подозрением нюхает ложку супа, затем с отвращением морщится. Подобным образом он реагирует на энчиладу, куриный бургер из "МакДоналдса", макароны с сыром и другие блюда. Однако в конце видео он с удовольствием съедает кусок ростбифа, оставленный на краю дивана.

Несмотря на свою "привередливость", Майло, по словам хозяйки, ест практически все.

"Он просто драматизирует", — шутит Тэмми.

Пользователи TikTok обожают этого кота-критика и активно комментируют его ролики. Один из подписчиков отметил: "Я на 16-й неделе беременности и реагирую на еду так же, как Майло".

Популярность Майло уже вышла за пределы TikTok — его видео можно найти на YouTube и Facebook. Более того, хозяйка запустила продажи товаров с изображением своего знаменитого питомца.

"Мне нравится, что Майло приносит людям радость. Люди рассказывают, что его видео помогают им поднять настроение, и даже снимают ролики, как их дети реагируют на Майло. Это просто замечательно", — говорит Смит.

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