Женщина показала реакцию кота после того, как от нее съехал бывший (видео)

Несмотря на то, что домашний любимец принадлежал ее бывшему партнеру, хозяйка решила оставить питомца себе и создать для него любящую атмосферу.

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Развод негативно влияет не только на людей. Домашние любимцы также глубоко переживают такие изменения в семье. История одного рыжего кота, которая недавно покорила соцсети, демонстрирует, насколько питомцы на самом деле чувствительны к потере близкого человека.

Пользовательница TikTok призналась, что ее кот пережил настоящую депрессию после того, как его хозяин съехал. Несмотря на то, что домашний любимец принадлежал ее бывшему партнеру, женщина решила оставить питомца себе и создать для него любящую атмосферу.

Депрессия у кота

Впрочем, такие изменения оказались чрезвычайно сложными для четвероногого друга. В течение почти шести месяцев после расставания пушистик перестал быть общительным, похудел и начал прятаться. По словам хозяйки, он появляется только во время кормления.

"Это было страшно. Я отвезла его к ветеринару, который сказал, что это нормальная реакция", — говорит она.

Хозяйка прилагала все усилия, чтобы помочь котику оправиться: покупала новые игрушки и успокаивающие лакомства, перенесла любимое кошачье дерево в гостиную, чтобы он имел собственное пространство, но при этом не чувствовал себя одиноким.

Кот тяжело переживал развод своих хозяев Фото: TikTok

"На мгновение я задумалась над тем, чтобы найти ему новый дом, но боялась, что это сделает ему только хуже. В конце концов, я рада, что осталась с ним. Не могу представить дом без него", — призналась автор истории.

К счастью, после нескольких месяцев депрессии питомец наконец-то начал выздоравливать. Хозяйка не уверена, что именно помогло ему выйти из депрессивного состояния, но он постепенно начал демонстрировать положительные изменения.

В видео на TikTok можно убедиться, что сейчас он счастлив, здоров и общителен. Он подходит к незнакомцам и даже позволяет им себя погладить.

Реакция зрителей

Пользователи TikTok вздохнули с облегчением, увидев выздоровление котика.

"Бедный маленький мальчик. Спасибо, что вы были рядом с ним", — написал один пользователь.

"Надеюсь, вы исцелились вместе", — добавил другой.

Следующий заметил: "Он выглядит счастливым. Ему так повезло, что у него есть вы".

Напомним, Фокус ранее рассказывал невероятную историю: жительница городка Рок-Спринг в Джорджии (США) Лиз Гиллеспи была ошеломлена, когда ее кот вернулся домой через 7 лет после исчезновения. Сиамский метис с голубыми глазами, названный в честь баскетбольной звезды Кевина Дюранта, исчез еще в 2017 году, когда вышел во двор.