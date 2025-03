Особняк из музыкального клипа Майли Сайрус "Flowers" продали анонимному фанату (фото, видео)

Особняк, в котором жил Фрэнк Синатра, а Джон Кеннеди флиртовал с Мэрилин Монро, продали за 5 миллионов долларов.

Особняк из культового музыкального клипа Майли Сайрус "Flowers", который когда-то принадлежал Фрэнку Синатре, продали за 5 миллионов долларов. Об этом пишет Daily Mail.

Клип Майли Сайрус "Flowers"

Дом в районе Лос-Анджелеса, приобрел статус культового, как музыкальный клип Майли, который в нем снимали. Особняк в долине Сан-Фернандо с четырьмя спальнями и шестью ванными комнатами послужил фоном для ее хита, который, по слухам, посвящен ее бывшему мужу Лиаму Хемсворту и был выпущен в январе 2023 года. "Flowers" — это также песня, которая принесла Сайрус ее первую премию "Грэмми", которую она получила в 2024 году в номинации "Лучшее сольное поп-исполнение".

В видео Майли раздевается до черного нижнего белья, чтобы поплавать в бассейне, занимается в домашнем спортзале, а затем танцует в музыкальном салоне.

С 1960 по 1964 год недвижимость арендовал легендарный певец Фрэнк Синатра, но, по другим данным, он мог арендовать ее на протяжении десятилетия.

По слухам, именно здесь зародился роман президента США Джона Ф. Кеннеди и Мэрилин Монро. Голливудская дива арендовала у Синатры гостевой домик, а в бассейне прошла одна из ее последних фотосессий.

Знаменитый дом был продан всего за 5 млн долларов Фото: Скриншот

Роскошное жилище теперь называется "Бердвью" и претерпело масштабную реконструкцию со времен расцвета Синатры в 1960-х годах.

Особняк также снимали в популярной драме AMC "Безумцы", а также в музыкальных клипах таких звезд, как Мэрайя Кэри, Ашер и Рианна. В 2021 году его продавали 21,5 миллиона долларов.

Особняк расположен на вершине холма, откуда открывается панорамный вид на Лос-Анджелес, горы и окружающие 3000 акров природного заповедника.

Расположение обеспечивает большую уединенность, поскольку его не видно с дороги. Кто купил дом – неизвестно. Таблоиды предполагают, что это мог быть фанат или самой Майли Сайрус, или кого-то из знаменитых обитателей особняка.

Напомним, Фокус писал о хите Flowers, который вызвал грандиозный скандал сразу после выхода. На него сначала подал в суд бывший муж Сайрус Лиам Хемсворт, который едва не лишился роли в сериале "Ведьмак" после премьеры клипа. А потом и компания Tempo Music Investments подала иск в федеральный суд Лос-Анджелеса, считая, что Майли скопировала части песни Бруно Марса 2013 года "When I Was Your Man"