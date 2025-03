Особняк із музичного кліпу Майлі Сайрус "Flowers" продали анонімному фанату (фото, відео)

Особняк, у якому жив Френк Сінатра, а Джон Кеннеді фліртував із Мерилін Монро, продали за 5 мільйонів доларів.

Related video

Особняк із культового музичного кліпу Майлі Сайрус "Flowers", який колись належав Френку Сінатрі, продали за 5 мільйонів доларів. Про це пише Daily Mail.

Кліп Майлі Сайрус "Flowers"

Будинок у районі Лос-Анджелеса набув статусу культового, як і музичний кліп Майлі, який у ньому знімали. Особняк у долині Сан-Фернандо з чотирма спальнями і шістьма ванними кімнатами послугував тлом для її хіта, який, за чутками, присвячений її колишньому чоловіку Ліаму Гемсворту, і його випустили в січні 2023 року. "Flowers" — це також пісня, яка принесла Сайрус її першу премію "Греммі", яку вона отримала 2024 року в номінації "Найкраще сольне поп-виконання".

У відео Майлі роздягається до чорної спідньої білизни, щоб поплавати в басейні, займається в домашньому спортзалі, а потім танцює в музичному салоні.

З 1960 до 1964 року нерухомість орендував легендарний співак Френк Сінатра, але, за іншими даними, він міг орендувати її протягом десятиліття.

З чуток, саме тут зародився роман президента США Джона Ф. Кеннеді та Мерилін Монро. Голлівудська діва орендувала у Сінатри гостьовий будиночок, а в басейні пройшла одна з її останніх фотосесій.

Знаменитий будинок було продано всього за 5 млн доларів Фото: Скриншот

Розкішне житло тепер називається "Бердвью" і зазнало масштабної реконструкції з часів розквіту Сінатри в 1960-х роках.

Особняк також знімали в популярній драмі AMC "Божевільні", а також у музичних кліпах таких зірок, як Мерая Кері, Ашер і Ріанна. У 2021 році його продавали за 21,5 мільйона доларів.

Особняк розташований на вершині пагорба, звідки відкривається панорамний вид на Лос-Анджелес, гори і навколишні 3000 акрів природного заповідника.

Розташування забезпечує більшу відокремленість, оскільки його не видно з дороги. Хто купив будинок — невідомо. Таблоїди припускають, що це міг бути фанат або самої Майлі Сайрус, або когось зі знаменитих мешканців особняка.

Нагадаємо, Фокус писав про хіт Flowers, який викликав грандіозний скандал одразу після виходу. На нього спочатку подав до суду колишній чоловік Сайрус Ліам Гемсворт, який ледь не позбувся ролі в серіалі "Відьмак" після прем'єри кліпу. А потім і компанія Tempo Music Investments подала позов до федерального суду Лос-Анджелеса, вважаючи, що Майлі скопіювала частини пісні Бруно Марса 2013 року "When I Was Your Man"...