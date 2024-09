На Майли Сайрус подали в суд из-за ее самой популярной песни

Представители Майли Сайрус пока никак не комментируют иск Tempo Music Investments.

Песня "Flowers", которая принесла американской певице Майли Сайрус первую премию "Грэмми" и вынесла ее на первое место в чартах США и Великобритании, станет предметом судебных разборок. Компания Tempo Music Investments подала иск в федеральный суд Лос-Анджелеса против певицы и соавторов Грегори Хайна и Майкла Поллака, обвинив их в том, что они скопировали части песни Бруно Марса 2013 года "When I Was Your Man", сообщает The Guardian.

Среди ответчиков также указаны компании Sony Music Publishing, Apple, Target, Walmart и другие, которые обвиняются в распространении песни.

Песня "Flowers" принесла Майли Сайрус ее первую награду "Грэмми"

При этом Бруно Марс не назван истцом. В Tempo Music заявили, что они владеют частью "When I Was Your Man", купленной у соавтора Филипа Лоуренса.

Истцы требуют возмещения ущерба, размер которого еще не определен, а также запрета Сайрус воспроизводить, распространять или публично исполнять песню.

"Любой поклонник "When I Was Your Man" Бруно Марса знает, что "Flowers" Майли Сайрус не добилась всего этого успеха сама по себе. "Flowers" дублирует многочисленные мелодические, гармонические и лирические элементы "When I Was Your Man", включая мелодическую конструкцию и последовательность куплета, связующую басовую линию, определенные такты припева, определенные элементы театральной музыки, лирические элементы и определенные последовательности аккордов", – говорится в иске.

В документе также утверждается, что, исходя из сочетания и количества сходств между двумя записями, "Flowers" не существовал бы без "When I Was Your Man".

Бруно Марс и его песня "When I Was Your Man".

"С Flowers Сайрус, Хайн и Поллак создали производную работу "When I Was Your Man" без разрешения", – утверждает компания.

Хит Майли не первый раз становится предметом судебных разборок. В марте прошлого года актер Лиам Хемсворт, младший брат Криса Хемсворта, подал в суд на свою бывшую жену за клевету из-за песни "Flowers". Он решился на этот шаг после того, как новый сингл Сайрус чуть не стоил ему роли в новом сезоне сериала "Ведьмак".

Интересно, но в свое время Лиам Хемсворт посвятил Майли ту самую песню Бруно Марса с такими же словами, только обращенными к любимой женщине.

