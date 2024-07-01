Майли Сайрус повторила свой клип в новой рекламе духов (видео)

Певица с 2021 года сотрудничает с Gucci. Она призналась, что поначалу считала себя не подходящей на роль лица парфюма.

31-летняя американская певица Майли Сайрус снялась в новой рекламе аромата Gucci Flora Gorgeous Orchid, продефилировала в саду в районе легендарной надписи Hollywood в Лос-Анджелессе. Бэкстейджем со съемок и, собственно, роликом знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.

В рекламе артистка появилась в сером топе с глубоким вырезом, под которым отсутствовал бюстгальтер. Топ она заправила в темно-бордовые кожаные шорты и классический ремень Gucci, закрепленный на талии.

На ней был легкий макияж, а ее волнистые темные волосы развевались на ветру, когда она прохаживалась мимо зелени на высоких каблуках. Из украшений на ней – серьги Gucci "G".

В качестве музыкального фона в видео звучит песня Майли "Flowers", принесшая звезде первую премию "Грэмми", а сюжет и эстетика ролика повторяют музыкальный видеоряд.

"Мечтательный побег. Стирая границы между реальностью и воображением, Майли Сайрус играет главную роль в последней кампании Сабато Де Сарно для новой парфюмерной воды Gucci Flora Gorgeous Orchid Eau de Parfum, рассказывающей историю расширения возможностей и любви к себе, которая воплощает сияющие и неожиданные грани нового аромата", – говорится в подписи в видео на странице Gucci Beauty.

Розничная цена аромата составляет $168, и люксовый бренд описывает его как "первый озоновый цветочный гурманский аромат Дома с инновационным подходом, который наполняет этот гурманский аромат свежим взглядом на ваниль".

Сайрус является лицом парфюмерной линии Gucci Flora с 2021 года. Ранее звезда призналась, что поначалу не считала себя лучшим выбором для этого.

По ее словам, креативный директор бренда Алессандро Микеле видел ее "в этом мягком, уязвимом, легком, причудливом состоянии", чего она сама не могла видеть. "На мне были эти очки и большая шляпа от Gucci, вся черная, и я говорила ему: "Знаешь, я всегда знаю, когда что-то подходит мне, и я не думаю, что я лучшая".

Ранее Фокус писал, что Майли Сайрус назвала качества, которые унаследовала от своего отца.