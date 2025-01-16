"Никакого сходства нет": "Суспільне" ответило на обвинения FIЇNKA в плагиате

FIЇNKA заподозрили в плагиате хита Rosalía. Пресс-служба "Суспільного" опровергла такие обвинения, а Тина Кароль призвала участников Нацотбора вести борьбу с достоинством.

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Пресс-служба "Суспільного" высказала свою позицию относительно скандала вокруг участницы нацотбора на "Евровидение-2025" FIЇNKA, которую обвиняют в плагиате песни испанской певицы Rosalía. Свою позицию по ситуации они озвучили в эксклюзивном комментарии Фокусу.

"Мы рады, что участники и их песни не оставляют равнодушными никого. Никакого сходства песен нет ни темпом, ни гармонией, ни ритмикой, ни содержанием! У FIЇNKA слово хук звучит как "культура", а у Rosalía — "con altura" (что означает вести себя достойно). Чтобы обвинять кого-то в плагиате, необходима очень основательная экспертиза: музыкальная и юридическая. Больше поддержки — меньше хейта украинской культуре", — отметили в "Суспільному".

Позиция "Суспільного" вокруг участницы нацотбора на "Евровидение-2025" FIЇNKA Фото: скрин

История скандала

FIЇNKA, настоящее имя которой Ирина Выхованец, представила песню "Культура" для участия в Нацотборе. Однако в сети ее композицию заподозрили в сходстве с треком Con Altura испанской певицы Rosalía.

14 января блогер Макс Нагорняк в своем Telegram-канале поделился фрагментом песни Fiinka, сравнив ее с хитом Rosalía. Это сообщение вызвало бурную реакцию среди слушателей. Некоторые пользователи назвали трек FIЇNKA "импортозамещением", другие же отметили, что сходство могло быть случайным.

Сама FIЇNKA пока что не прокомментировала обвинения. Ее менеджер в ответе на запрос Фокуса заявил: "На данный момент интервью СМИ не даем, сосредоточены на работе и подготовке к концертам".

Тина Кароль о скандале

Украинская певица и продюсер Тина Кароль также высказалась в защиту FIЇNKA в своем Telegram-канале.

Также она обратила внимание на то, что участники Нацотбора иногда используют обвинения, чтобы унизить конкурентов. "Всем, кто в списке лонглиста или не прошел в него: ведите с честью борьбу, и судьба улыбнется вам. Я знаю кто, но пока наблюдаю", — добавила певица.

Финал Нацотбора

Финал Нацотбора на "Евровидение-2025" состоится 8 февраля. Девять финалистов, среди которых и Fiinka, а также один участник, выбранный через голосование в приложении "Дія", будут бороться за возможность представить Украину на песенном конкурсе в Швейцарии.

Напомним, ранее мы писали, что известно о певице FIЇNKA, которая во второй раз пришла на Нацотбор.

Кроме этого, Фокус писал, что один из участников Нацотбора оскандалился из-за российской музыки.