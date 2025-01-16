"Жодної схожості немає": "Суспільне" відповіло на звинувачення FIЇNKA у плагіаті

FIЇNKA запідозрили у плагіаті хіта Rosalía. Пресслужба "Суспільного" заперечила такі звинувачення, а Тіна Кароль закликала учасників Нацвідбору вести боротьбу з гідністю.

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Пресслужба "Суспільного" висловила свою позицію щодо скандалу навколо учасниці нацвідбору на "Євробачення-2025" FIЇNKA, яку звинувачують у плагіаті пісні іспанської співачки Rosalía. Свою позицію щодо ситуації вони озвучили в ексклюзивному коментарі Фокусу.

"Ми раді, що учасники та їхні пісні не залишають байдужими нікого. Жодної схожості пісень немає ані темпом, ані гармонією, ані ритмікою, ані змістом! У FIЇNKA слово хук звучить як "культура", а в Rosalía — "con altura" (що означає поводитися гідно). Щоб звинувачувати когось у плагіаті, необхідна дуже ґрунтовна експертиза: музична і юридична. Більше підтримки — менше хейту українській культурі", — зазначили у "Суспільному".

Позиція "Суспільного" навколо учасниці нацвідбору на "Євробачення-2025" FIЇNKA Фото: скрін

Історія скандалу

FIЇNKA, справжнє ім’я якої Ірина Вихованець, представила пісню "Культура" для участі у Нацвідборі. Проте у мережі її композицію запідозрили в подібності до треку Con Altura іспанської співачки Rosalía.

14 січня блогер Макс Нагорняк у своєму Telegram-каналі поділився фрагментом пісні Fiinka, порівнявши її з хітом Rosalía. Цей допис викликав бурхливу реакцію серед слухачів. Деякі користувачі назвали трек FIЇNKA "імпортозаміщенням", інші ж зазначили, що подібність могла бути випадковою.

Сама FIЇNKA поки що не прокоментувала звинувачення. Її менеджер у відповіді на запит Фокусу заявив: "На цей момент інтервʼю ЗМІ не даємо, зосереджені на роботі і підготовці до концертів".

Тіна Кароль про скандал

Українська співачка та продюсерка Тіна Кароль також висловилася на захис FIЇNKA у своєму Telegram-каналі.

Також вона звернула увагу на те, що учасники Нацвідбору іноді використовують звинувачення, щоб принизити конкурентів. "Всім, хто у списку лонгліста чи не пройшов до нього: ведіть з честю боротьбу, і доля усміхнеться вам. Я знаю хто, але поки спостерігаю", — додала співачка.

Фінал Нацвідбору

Фінал Нацвідбору на "Євробачення-2025" відбудеться 8 лютого. Дев'ять фіналістів, серед яких і Fiinka, а також один учасник, обраний через голосування у додатку "Дія", боротимуться за можливість представити Україну на пісенному конкурсі у Швейцарії.

Нагадаємо, раніше ми писали, що відомо про співачку FIЇNKA, яка вдруге прийшла на Нацвідбір.

Крім цього, Фокус писав, що один з учасників Нацвідбору оскандалився через російську музику.