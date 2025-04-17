Девочка поразила сеть реакцией на встречу с папой после 7 дней разлуки (видео)

Видео встречи маленькой Корделии с отцом умилило миллионы интернет-пользователей. Запись, опубликованная еще 11 апреля, быстро стала популярной, собрав 1,2 миллиона просмотров.

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30-летняя Камилла, мама девочки, сняла на камеру этот трогательный момент и поделилась им в своих социальных сетях.

Маленькая Корделия не скрывает своей безграничной любви к папе. Когда дочь замечает отца, который выходит с вокзала и направляется к автомобилю, на ее лице появляется широкая улыбка. Стоя на пассажирском сиденье, она радостно кричит и эмоционально машет руками.

Папа ездит в командировку

Камилла рассказала, что ее 32-летний муж Линфорд работает оператором машин, прокладывающим тоннели в Лондоне. Обычно он ездит в командировку на неделю, после чего возвращается домой на три-четыре дня.

"Я чувствую такое счастье и любовь, когда вижу, как ребенок радуется встрече с ним. Настоящая папина дочка. Когда мы едем на вокзал, чтобы проводить мужа, она становится очень сердитой и грустной", — поделилась мама.

Реакция девочки на появление папы Фото: TikTok

Семья пытается общаться с помощью видеозвонков, пока папа в отъезде, но ничто не сравнится с личной встречей.

Мнения интернет-сообщества

Публикация с подписью "Мой муж в командировке, и вот как реагирует дети каждый раз, когда мы едем его встречать", собрала более 210 тысяч лайков на платформе.

"Как отец могу сказать, что наблюдать, как дети радуются встрече с тобой — одна из самых больших радостей в жизни", — написал один из пользователей в комментариях. Камилла ответила: "Это так трогательно";

"Да, нет лучшего ощущения, чем это, ни за какие деньги не купишь такой радости", — отметил другой комментатор;

"Подумать только, сколько "мужчин" пропускают это, покидая этих драгоценных малышей. Приятно видеть такую невероятную связь", — добавил следующий.

"О, я знаю, маленькие детки воспринимают нас как весь свой мир, это так неоценимо", — подытожила Камилла.

Напомним, ранее Фокус рассказывал об Авроре Маккосланд — маме пятилетнего школьника, которая поделилась веселой историей в TikTok. После занятий учительница пригласила ее на разговор и сообщила, что мальчик изрядно удивил весь класс, когда рассказал, где работает его мама. Этот курьезный случай вызвал волну смеха в соцсетях.

Тем временем в Португалии 29-летняя Кандида Вилла-Лобос и ее 28-летний муж Себастьяо Оливейра пытались развеселить своего двухмесячного малыша. Впрочем, несмотря на все старания, малыш ответил им лишь серьезным и равнодушным взглядом.