Дівчинка вразила мережу реакцією на зустріч з татом після 7 днів розлуки (відео)

Відео зустрічі маленької Корделії з батьком розчулило мільйони інтернет-користувачів. Запис, опублікований ще 11 квітня, швидко став популярним, зібравши 1,2 мільйона переглядів.

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30-річна Камілла, мама дівчинки, зняла на камеру цей зворушливий момент і поділилася ним у своїх соціальних мережах.

Маленька Корделія не приховує своєї безмежної любові до тата. Коли донька помічає батька, який виходить з вокзалу й прямує до автомобіля, на її обличчі з’являється широка усмішка. Стоячи на пасажирському сидінні, вона радісно кричить і емоційно махає руками.

Тато їздить у відрядження

Камілла розповіла, що її 32-річний чоловік Лінфорд працює оператором машин, що прокладає тунелі в Лондоні. Зазвичай він їздить у відрядження на тиждень, після чого повертається додому на три-чотири дні.

"Я відчуваю таке щастя та любов, коли бачу, як дитина радіє зустрічі з ним. Справжня татусева донька. Коли ми їдемо на вокзал, щоб провести чоловіка, вона стає дуже сердитою і сумною", — поділилася мама.

Реакція дівчинки на появу тата Фото: TikTok

Родина намагається спілкуватися за допомогою відеодзвінків, поки тато у від'їзді, але ніщо не зрівняється з особистою зустріччю.

Думки інтернет-спільноти

Публікація з підписом "Мій чоловік у відряджені, і ось як реагує малеча щоразу, коли ми їдемо його зустрічати", зібрала понад 210 тисяч вподобайок на платформі.

"Як батько можу сказати, що спостерігати, як діти радіють зустрічі з тобою — одна з найбільших радощів у житті", — написав один із користувачів у коментарях. Камілла відповіла: "Це так зворушливо";

"Так, немає кращого відчуття, ніж це, за жодні гроші не купиш такої радості", — зазначив інший коментатор;

"Подумати тільки, скільки "чоловіків" пропускають це, покидаючи цих дорогоцінних малюків. Приємно бачити такий неймовірний зв'язок", — додав наступний.

"О, я знаю, маленькі дітки сприймають нас як весь свій світ, це так неоціненно", — підсумувала Камілла.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про Аврору Маккосланд — маму п’ятирічного школяра, яка поділилася веселою історією у TikTok. Після занять учителька запросила її на розмову й повідомила, що хлопчик неабияк здивував увесь клас, коли розповів, де працює його мама. Цей курйозний випадок викликав хвилю сміху в соцмережах.

Тим часом у Португалії 29-річна Кандіда Вілла-Лобос та її 28-річний чоловік Себастьяо Олівейра намагалися розвеселити свого двомісячного малюка. Утім, попри всі старання, малюк відповів їм лише серйозним і байдужим поглядом.