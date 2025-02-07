Чоловік, який ніколи не був одружений, став "батьком" для більш ніж 700 дітей (фото)

Ван Ванлінь знаходив безпритульних дітей, забезпечував їх житлом і оплачував дорогу додому. Тим, хто не міг повернутися до рідних, він ставав прийомним батьком. У його квартирі іноді проживало до 20 дітей одночасно.

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80-річний Ван Ванлінь із міста Ханчжоу, провінція Чжецзян (Китай), присвятив своє життя порятунку бездомних дітей. З 1979 року він прихистив і допоміг більш ніж 700 дітям, забезпечуючи їх їжею, дахом і можливістю повернутися до своїх сімей. Про це пише SCMP.

Уперше Ван допоміг підлітку, якого зустрів на вулиці в холодний вечір. 15-річний хлопчик утік із вугільної шахти, куди його заманили обманом. Ван прихистив його, нагодував і незабаром купив квиток на поїзд додому. Цей випадок став поворотним моментом у його житті й заклав основу для його благородної місії.

Юність Вана була багатообіцяючою: його прийняли до державної трупи співаків і танцюристів. Однак його доля змінилася після неправдивого звинувачення в крадіжці, що призвело до 16 років виправних робіт. Після звільнення 1978 року він знайшов роботу на пакувальній фабриці, але ніколи не забував про труднощі, які пережив. Це спонукало його допомагати дітям, які опинилися в біді.

Ван знаходив бездомних дітей, надаючи їм притулок і оплачуючи квитки додому Фото: Douyin

Відтоді Ван знаходив безпритульних дітей, надаючи їм притулок і оплачуючи квитки додому. Для тих, хто не міг повернутися до родин, він ставав прийомним батьком. У його квартирі часом жило до 20 дітей одночасно. Єдине, що він просив натомість, — лист із підтвердженням, що дитина в безпеці.

Одним із врятованих Ваном дітей став Ю Хуей. У 1998 році 12-річний хлопчик вирушив на пошуки роботи, але був втягнутий у кримінальну групу. Ван допоміг йому втекти, нагодував і купив квиток додому. Дізнавшись, що Ю не може продовжити навчання через бідність сім'ї, він запропонував батькам відправити хлопчика назад у Ханчжоу, щоб він здобув освіту. Ю закінчив професійне училище, працював у Шанхаї, а потім побудував будинок для своєї сім'ї.

Ван зберігає листи і фотографії всіх 700 дітей, яких він підтримав Фото: Douyin

У 2022 році Ю повернувся в Ханчжоу, щоб піклуватися про Вана, який залишився один. Тепер він керує салоном краси й стежить за здоров'ям свого прийомного батька, проявляючи ту ж турботу, яку колись отримав сам.

Спадщина добрих справ

Ван зберігає листи та фотографії всіх 700 дітей, яких він підтримав. Його вчинки викликали захоплення серед користувачів мережі, а Ю навіть намагався розшукати інших прийомних дітей Вана за допомогою відеозвернення.

"Ван — людина з величезним серцем, як і його "син" Ю", — зазначив один із користувачів інтернету.

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