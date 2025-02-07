Мужчина, который никогда не был женат, стал "отцом" для более чем 700 детей (фото)

Ван Ванлинь находил бездомных детей, обеспечивал их жильем и оплачивал дорогу домой. Тем, кто не мог вернуться к родным, он становился приемным отцом. В его квартире иногда проживало до 20 детей одновременно.

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80-летний Ван Ванлинь из города Ханчжоу, провинция Чжэцзян (Китай), посвятил свою жизнь спасению бездомных детей. С 1979 года он приютил и помог более чем 700 детям, обеспечивая их едой, кровом и возможностью вернуться к своим семьям. Об этом пишет SCMP.

Впервые Ван помог подростку, которого встретил на улице в холодный вечер. 15-летний мальчик сбежал с угольной шахты, куда его заманили обманом. Ван приютил его, накормил и вскоре купил билет на поезд домой. Этот случай стал поворотным моментом в его жизни и заложил основу для его благородной миссии.

Юность Вана была многообещающей: он был принят в государственную труппу певцов и танцоров. Однако его судьба изменилась после ложного обвинения в краже, приведшего к 16 годам исправительных работ. После освобождения в 1978 году он нашел работу на упаковочной фабрике, но никогда не забывал о трудностях, которые пережил. Это побудило его помогать детям, оказавшимся в беде.

Ван находил бездомных детей, предоставляя им убежище и оплачивая билеты домой Фото: Douyin

С тех пор Ван находил бездомных детей, предоставляя им убежище и оплачивая билеты домой. Для тех, кто не мог вернуться к семьям, он становился приемным отцом. В его квартире порой жило до 20 детей одновременно. Единственное, что он просил взамен, — письмо с подтверждением, что ребенок в безопасности.

Одним из спасенных Ваном детей стал Ю Хуэй. В 1998 году 12-летний мальчик отправился на поиски работы, но был вовлечен в криминальную группу. Ван помог ему сбежать, накормил и купил билет домой. Узнав, что Ю не может продолжить учебу из-за бедности семьи, он предложил родителям отправить мальчика обратно в Ханчжоу, чтобы он получил образование. Ю окончил профессиональное училище, работал в Шанхае, а затем построил дом для своей семьи.

Ван хранит письма и фотографии всех 700 детей, которых он поддержал Фото: Douyin

В 2022 году Ю вернулся в Ханчжоу, чтобы заботиться о Ване, который остался один. Теперь он управляет салоном красоты и следит за здоровьем своего приемного отца, проявляя ту же заботу, которую когда-то получил сам.

Наследие добрых дел

Ван хранит письма и фотографии всех 700 детей, которых он поддержал. Его поступки вызвали восхищение среди пользователей сети, а Ю даже пытался разыскать других приемных детей Вана с помощью видеообращения.

"Ван — человек с огромным сердцем, как и его "сын" Ю", — отметил один из пользователей интернета.

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