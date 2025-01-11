Удивила медиков: женщина рассказала о том, как ее ребенок "родил себя сам" (фото)

Джесси Гинсбург поделилась уникальным опытом родов, которые прошли настолько легко, что удивили даже медиков. Специалисты все же смогли объяснить феномен, который вызвал такой интерес.

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Мама пятерых детей из Лос-Анджелеса (США) Джесси Гинсбург стала героиней соцсетей благодаря уникальному случаю рождения своего младшего ребенка. Ее история, рассказанная в одном из роликов в Instagram, привлекла миллионы просмотров и вызвала обсуждение среди матерей и специалистов.

Как рассказала Джесси, ее роды начались после долгой ночи схваток и повышенного давления. Однако, несмотря на введение препарата для стимуляции родов, раскрытие составило всего 3 см. Измученная, она решила немного отдохнуть, но позже проснулась в состоянии, которое вызвало тревогу: вокруг было много крови. После осмотра врачи заверили Джесси, что ребенок здоров, и посоветовали ей успокоиться.

Через несколько часов, даже под действием эпидуральной анестезии, схватки усилились. Однако кульминация оказалась неожиданной. В момент, когда Джесси пыталась перевернуться, медсестра заметила, что головка ребенка уже вышла. Через несколько секунд малыш появился на свет без традиционных потуг.

"Я была в шоке. Это произошло так быстро, что я подумала, что малыш родил себя сам. Я успела только повторить "О Боже" раз сто, пока ребенок лежал у меня на груди", — поделилась Джесси.

Специалисты объяснили феномен, который вызвал такой интерес. Акушерка с 30-летним стажем Рейчел Фицд отметила, что процесс родов часто сопровождается рефлексом выталкивания, который срабатывает автоматически. Это может происходить в зависимости от ряда факторов, включая положение ребенка, предыдущий опыт родов и введение препаратов.

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