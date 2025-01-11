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МирФан

Татуировщик попал в скандал, сделав тату 9-летней девочке: что он нарисовал (видео)

Тату на руке, татуировка, необычное тату, тату на руке, 9-летней девочке сделали тату, татуировка флага, родителе разрешили сделать тату
Фото: Unsplash | Иллюстративное фото

Изначально ребенок хотел портрет Дональда Трампа на шее, однако мастер убедил ее выбрать менее спорный рисунок.

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Татуировщик из Юмы, штат Аризона (США), вызвал бурные обсуждения в социальных сетях, опубликовав видео, на котором девятилетней девочке делают тату с изображением американского флага. Об этом пишет Oddity Central.

Этот случай поднял вопросы о границах этики в индустрии, а также о законодательстве, регулирующем нанесение татуировок несовершеннолетним.

Видео, размещенное мастером под псевдонимом "cutzsosa" из салона Black Onyx Empire Tattoo, показывает процесс нанесения татуировки на руку девочки. По словам художника, она приехала вместе с родителями из другого штата, чтобы сделать татуировку. Изначально ребенок хотел портрет Дональда Трампа на шее, однако мастер убедил ее выбрать менее спорный рисунок – флаг США.

Как рассказал сам татуировщик, впервые семья обратилась к нему год назад. Тогда он предложил девочке подумать над решением, прежде чем окончательно утвердить рисунок. Через год девочка вернулась, попросив обновить цвет на уже нанесенном флаге.

Тату на руке, татуировка, необычное тату, тату на руке, 9-летней девочке сделали тату, татуировка флага, родителе разрешили сделать тату Fullscreen
Тату сделали с согласия родителей
Фото: CBS

Несмотря на то что в США татуировки для несовершеннолетних запрещены во всех 50 штатах, в Аризоне существует исключение – их можно делать с согласия родителей. Это обстоятельство спасло мастера от юридических последствий. Однако в профессиональном сообществе поступок вызвал негодование.

"Такие случаи портят репутацию всей индустрии. Если вы видите ребенка с профессиональной татуировкой, это унижает нас как специалистов", — отметил Бен Шоу из Альянса профессиональных татуировщиков.

Сам Соса утверждает, что родители девочки, выходцы из Турции, придерживаются традиций, допускающих нанесение татуировок в раннем возрасте. Тем не менее он признает, что недооценил масштаб негативной реакции.

"Я не призываю детей делать татуировки и не делаю их своим собственным детям. Но меня ненавидят за этот случай. Мы получаем множество негативных отзывов, это сказывается на моем бизнесе", — заявил Соса.

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