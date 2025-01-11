Татуировщик попал в скандал, сделав тату 9-летней девочке: что он нарисовал (видео)

Изначально ребенок хотел портрет Дональда Трампа на шее, однако мастер убедил ее выбрать менее спорный рисунок.

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Татуировщик из Юмы, штат Аризона (США), вызвал бурные обсуждения в социальных сетях, опубликовав видео, на котором девятилетней девочке делают тату с изображением американского флага. Об этом пишет Oddity Central.

Этот случай поднял вопросы о границах этики в индустрии, а также о законодательстве, регулирующем нанесение татуировок несовершеннолетним.

Видео, размещенное мастером под псевдонимом "cutzsosa" из салона Black Onyx Empire Tattoo, показывает процесс нанесения татуировки на руку девочки. По словам художника, она приехала вместе с родителями из другого штата, чтобы сделать татуировку. Изначально ребенок хотел портрет Дональда Трампа на шее, однако мастер убедил ее выбрать менее спорный рисунок – флаг США.

Как рассказал сам татуировщик, впервые семья обратилась к нему год назад. Тогда он предложил девочке подумать над решением, прежде чем окончательно утвердить рисунок. Через год девочка вернулась, попросив обновить цвет на уже нанесенном флаге.

Тату сделали с согласия родителей Фото: CBS

Несмотря на то что в США татуировки для несовершеннолетних запрещены во всех 50 штатах, в Аризоне существует исключение – их можно делать с согласия родителей. Это обстоятельство спасло мастера от юридических последствий. Однако в профессиональном сообществе поступок вызвал негодование.

"Такие случаи портят репутацию всей индустрии. Если вы видите ребенка с профессиональной татуировкой, это унижает нас как специалистов", — отметил Бен Шоу из Альянса профессиональных татуировщиков.

Сам Соса утверждает, что родители девочки, выходцы из Турции, придерживаются традиций, допускающих нанесение татуировок в раннем возрасте. Тем не менее он признает, что недооценил масштаб негативной реакции.

"Я не призываю детей делать татуировки и не делаю их своим собственным детям. Но меня ненавидят за этот случай. Мы получаем множество негативных отзывов, это сказывается на моем бизнесе", — заявил Соса.

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