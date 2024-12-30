Помолодел на 40 лет: мужчина изменился до неузнаваемости после операции в Турции (фото)

По словам экспертов, процедуры, сделанные в клинике, улучшили контуры лица, омолодили область вокруг глаз и гармонизировали структуру носа. Фотографии до и после поразили пользователей соцсетей.

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В мире, где многие обращаются к косметическим процедурам для улучшения внешности, один мужчина вызвал настоящий ажиотаж, превратившись в "Бенджамина Баттона" благодаря операции по омоложению. Об этом пишет The Mirror.

Пациент обратился в турецкую клинику Este Istanbul, где прошел серию косметических процедур, направленных на омоложение. Результаты его преображения поразили пользователей социальных сетей. Многие утверждают, что он выглядит на 40 лет моложе.

На официальной странице клиники в Instagram были опубликованы фотографии "до" и "после", вызвавшие множество восторженных комментариев. На снимках видно, как из мужчины с морщинами и седыми волосами он превратился в обладателя гладкой кожи и стильной светлой прически. Несколько селфи из спортзала дополнительно демонстрируют его обновленный облик и подтянутое телосложение.

Фото "до" и "после" Фото: Instagram

В посте клиники отмечено, что пациент прошел подтяжку лица и шеи, пластику верхних и нижних век, пересадку волос и ринопластику. По словам экспертов, эти процедуры улучшили контуры лица, омолодили область вокруг глаз и гармонизировали структуру носа, что сделало результаты максимально естественными.

Публикация быстро набрала большое количество лайков, а пользователи активно комментировали его трансформацию. Один из них заявил, что операция "изменила жизнь этого человека", другой с юмором добавил: "Я и не знал, что "Любопытный случай Бенджамина Баттона" основан на реальных событиях".

Некоторые пошли дальше, предполагая, что "фонтан молодости" находится в Турции, а один из комментаторов отметил, что мужчина просто сбросил 40 лет.

Несмотря на всеобщее восхищение, некоторые пользователи подчеркнули, что мужчина выглядел прекрасно и до операций, напоминая, что красота многогранна и не всегда требует вмешательства.

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