Помолодшав на 40 років: чоловік змінився до невпізнання після операції в Туреччині (фото)

За словами експертів, процедури, зроблені в клініці, поліпшили контури обличчя, омолодили ділянку навколо очей і гармонізували структуру носа. Фотографії до і після вразили користувачів соцмереж.

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У світі, де багато хто звертається до косметичних процедур для поліпшення зовнішності, один чоловік викликав справжній ажіотаж, перетворившись на "Бенджаміна Баттона" завдяки операції з омолодження. Про це пише The Mirror.

Пацієнт звернувся до турецької клініки Este Istanbul, де пройшов серію косметичних процедур, спрямованих на омолодження. Результати його перетворення вразили користувачів соціальних мереж. Багато хто стверджує, що він виглядає на 40 років молодшим.

На офіційній сторінці клініки в Instagram було опубліковано фотографії "до" і "після", що викликали безліч захоплених коментарів. На знімках видно, як із чоловіка зі зморшками і сивим волоссям він перетворився на володаря гладкої шкіри й стильної світлої зачіски. Кілька селфі зі спортзалу додатково демонструють його оновлений вигляд і підтягнуту статуру.

Фото "до" і "після" Фото: Instagram

У пості клініки зазначено, що пацієнт пройшов підтяжку обличчя і шиї, пластику верхніх і нижніх повік, пересадку волосся і ринопластику. За словами експертів, ці процедури поліпшили контури обличчя, омолодили область навколо очей і гармонізували структуру носа, що зробило результати максимально природними.

Публікація швидко набрала велику кількість лайків, а користувачі активно коментували його трансформацію. Один із них заявив, що операція "змінила життя цієї людини", інший із гумором додав: "Я й не знав, що "Цікавий випадок Бенджаміна Баттона" заснований на реальних подіях".

Дехто пішов далі, припускаючи, що "фонтан молодості" розташований у Туреччині, а один із коментаторів зазначив, що чоловік просто скинув 40 років.

Попри загальне захоплення, деякі користувачі наголосили, що чоловік мав прекрасний вигляд і до операцій, нагадуючи, що краса багатогранна і не завжди потребує втручання.

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