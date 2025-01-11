Татуювальник потрапив у скандал, зробивши тату 9-річній дівчинці: що він намалював (відео)

Спочатку дитина хотіла портрет Дональда Трампа на шиї, проте майстер переконав її вибрати менш спірний малюнок.

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Татуювальник із Юми, штат Аризона (США), викликав бурхливі обговорення в соціальних мережах, опублікувавши відео, на якому дев'ятирічній дівчинці роблять тату із зображенням американського прапора. Про це пише Oddity Central.

Цей випадок порушив питання про межі етики в індустрії, а також про законодавство, що регулює нанесення татуювань неповнолітнім.

Відео, розміщене майстром під псевдонімом "cutzsosa" з салону Black Onyx Empire Tattoo, показує процес нанесення татуювання на руку дівчинки. За словами художника, вона приїхала разом із батьками з іншого штату, щоб зробити татуювання. Спочатку дитина хотіла портрет Дональда Трампа на шиї, проте майстер переконав її вибрати менш спірний малюнок — прапор США.

Як розповів сам татуювальник, уперше сім'я звернулася до нього рік тому. Тоді він запропонував дівчинці подумати над рішенням, перш ніж остаточно затвердити малюнок. Через рік дівчинка повернулася, попросивши оновити колір на вже нанесеному прапорі.

Тату зробили за згодою батьків Фото: CBS

Попри те що в США татуювання для неповнолітніх заборонені в усіх 50 штатах, в Аризоні є виняток — їх можна робити за згодою батьків. Ця обставина врятувала майстра від юридичних наслідків. Однак у професійній спільноті вчинок викликав обурення.

"Такі випадки псують репутацію всієї індустрії. Якщо ви бачите дитину з професійним татуюванням, це принижує нас як фахівців", — зазначив Бен Шоу з Альянсу професійних татуювальників.

Сам Соса стверджує, що батьки дівчинки, вихідці з Туреччини, дотримуються традицій, що допускають нанесення татуювань у ранньому віці. Проте він визнає, що недооцінив масштаб негативної реакції.

"Я не закликаю дітей робити татуювання і не роблю їх своїм власним дітям. Але мене ненавидять за цей випадок. Ми отримуємо безліч негативних відгуків, це позначається на моєму бізнесі", — заявив Соса.

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