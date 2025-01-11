Здивувала медиків: жінка розповіла про те, як її дитина "народила себе сама" (фото)

Джессі Гінсбург поділилася унікальним досвідом пологів, які пройшли настільки легко, що здивували навіть медиків. Фахівці все ж змогли пояснити феномен, який викликав такий інтерес.

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Мама п'ятьох дітей із Лос-Анджелеса (США) Джессі Гінсбург стала героїнею соцмереж завдяки унікальному випадку народження своєї молодшої дитини. Її історія, розказана в одному з роликів в Instagram, привернула мільйони переглядів і викликала обговорення серед матерів і фахівців.

Як розповіла Джессі, її пологи почалися після довгої ночі переймів і підвищеного тиску. Однак, попри введення препарату для стимуляції пологів, розкриття становило лише 3 см. Змучена, вона вирішила трохи відпочити, але пізніше прокинулася в стані, який викликав тривогу: навколо було багато крові. Після огляду лікарі запевнили Джессі, що дитина здорова, і порадили їй заспокоїтися.

Через кілька годин, навіть під дією епідуральної анестезії, перейми посилилися. Однак кульмінація виявилася несподіваною. У момент, коли Джессі намагалася перевернутися, медсестра помітила, що голівка дитини вже вийшла. Через кілька секунд малюк з'явився на світ без традиційних потуг.

"Я була в шоці. Це сталося так швидко, що я подумала, що малюк народив себе сам. Я встигла тільки повторити "О Боже" разів сто, поки дитина лежала в мене на грудях", — поділилася Джессі.

Фахівці пояснили феномен, який викликав такий інтерес. Акушерка з 30-річним стажем Рейчел Фіцд зазначила, що процес пологів часто супроводжується рефлексом виштовхування, який спрацьовує автоматично. Це може відбуватися залежно від низки факторів, включно з положенням дитини, попереднім досвідом пологів і введенням препаратів.

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