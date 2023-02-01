Памела Андерсон повторила свой культовый образ из "Спасателей Малибу" (фото)

Знаменитость появилась на премьере документальной картины о себе "Памела, история любви".

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55-летняя канадо-американская актриса и модель Памела Андерсон повторила свой культовый образ из сериала "Спасатели Малибу". Об этом пишет Page Six.

Звезда экрана появилась на премьере документальной картины о себе "Памела, история любви". На красную дорожку знаменитость вышла в алом платье в пол, добавив к образу несколько лаконичных аксессуаров — серьги Cicada и кольцо Delfina Delettrez.

Волосы Памела собрала в аккуратный пучок, а на лице сделала легкий вечерний макияж. На ногах Андерсон были красные туфли от Christian Louboutin.

Красный аутфит напомнил фанатам знаменитости ее культовый образ из сериала 90-х "Спасатели Малибу" — красный сплошной купальник.

[ + – ] Памела Андерсон

Сейчас внимание к персоне Памелы Андерсон только растет. В начале 2023 года вышел документальный фильм о жизни знаменитости "Памела, история любви" и мемуары звезды. А за год до этого состоялся релиз картины "Пэм и Томми" о сексе-скандале актрисы и ее бывшего мужа, музыканта Томми Ли.

[ + – ] Памела Андерсон

Напомним, экс-муж Памелы Андерсон оставил ей в наследство 10 миллионов долларов.

Также Фокус писал о реакции Памелы Андерсон на релиз сериала о ее секс-скандале с Томми Ли.