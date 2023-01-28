Бывший муж Памелы Андерсон завещал ей 10 млн долларов

Джон Питерс и Памела Андерсон были в официальном браке всего две недели.

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Бывший муж Памелы Андерсон завещал ей 10 миллионов долларов. Об этом пишет Variety.

77-летний американский кинопродюсер и бывший парикмахер Джон Питерс решил внести в свое завещание имя секс-символа и популярной актрисы, которая была его законной женой всего две недели. Как сообщается, после смерти Питерса Памела Андерсон получит десять миллионов долларов, несмотря на кратковременные отношения экс-пары.

"Я всегда буду любить Памелу, она в моем сердце", — признался бывший парикмахер, добавив, что о наследстве раньше не знала даже сама Памела. Издание получило эту информацию эксклюзивно.

[ + – ] Джон Питерс и Памела Андерсон в 1989 году Фото: Getty Images

"Она даже не знает об этом. Никто не знает об этом. Я говорю вам об этом впервые. Пожалуй, я не должен был это говорить. Но это для нее, не важно, нужно это ей или нет", — добавил экс-возлюбленный Андерсон.

[ + – ] Памела Андерсон Фото: Variety

Звезда сериала "Спасители Малибу" и экс-парикмахер познакомились в 1980-х в имении Playboy. Сразу после знакомства Питерс начал делать для Андерсон ценные презенты, среди которых был и автомобиль Mercedes 420SL.

55-летняя Памела Андерсон была замужем пять раз. Последний раз — в 2020 году. Среди мужчин секс-символа был и музыкант Томми Ли, от которого знаменитость родила двух сыновей.

[ + – ] Памела Андерсон Фото: Скриншот

Напомним, 55-летняя Памела Андерсон украсила обложку свежего выпуска Variety.

Также Фокус писал о реакции Памелы Андерсон на сериал о ее секс-скандале с бывшим мужем Томми Ли.