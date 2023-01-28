Колишній чоловік Памели Андерсон заповів їй 10 млн доларів

Джон Пітерс та Памела Андерсон були в офіційному шлюбі всього два тижні.

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Колишній чоловік Памели Андерсон заповів їй 10 мільйонів доларів. Про це пише Variety.

77-річний американський кінопродюсер і колишній перукар Джон Пітерс вирішив внести у свій заповіт ім'я секс-символу та популярної акторки, яка була його законною дружиною всього два тижні. Як повідомляється, після смерті Пітерса Памела Андерсон отримає десять мільйонів доларів, попри короткотривалі стосунки експари.

"Я завжди буду любити Памелу, вона в моєму серці", — зізнався колишній перукар, додавши, що про спадок раніше не знала навіть сама Памела. Видання отримало цю інформацію ексклюзивно.

[ + – ] Джон Пітерс та Памела Андерсон у 1989 році Фото: Getty Images

"Вона навіть не знає про це. Ніхто не знає про це. Я кажу вам про це вперше. Мабуть, я не повинен був це казати. Але це для неї, неважливо, потрібно це їй або ні", — додав екскоханий Андерсон.

[ + – ] Памела Андерсон Фото: Variety

Зірка серіалу "Рятівники Малібу" та експерукар познайомилися у 1980-х у маєтку Playboy. Одразу після знайомства Пітерс почав робити для Андерсон коштовні презенти, серед яких був і автомобіль Mercedes 420SL.

55-річна Памела Андерсон була одружена п'ять разів. Востаннє — у 2020 році. Серед чоловіків секс-символу був і музикант Томмі Лі, від якого знаменитість народила двох синів.

[ + – ] Памела Андерсон Фото: Скриншот

Нагадаємо, 55-річна Памела Андерсон прикрасила обкладинку свіжого випуску Variety.

Також Фокус писав про реакцію Памели Андерсон на серіал про її секс-скандал з колишнім чоловіком Томмі Лі.