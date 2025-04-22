Гробниця, де написане одне лише слово, і без прикрас: Ватикан оприлюднив заповіт померлого Папи Франциска

Ватиканські ЗМІ оприлюднили духовний заповіт Папи Римського Франциска, який було складено майже за три роки до його смерті — у червні 2022 року. У ньому понтифік вказав точне місце його майбутнього поховання, а також описав, який вигляд повинна мати гробниця.

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Деталі слів останньої волі покійного Франциска опублікувало видання Vatican News увечері 21 квітня.

Заповіт Папа Римський Франциск склав у передчутті "наближення сутінків свого земного життя".

У духовному заповіті йдеться виключно про особливості поховання Папи Римського Франциска: описано святиню, де має розташуватися його гробниця, включно з точним місцем її розміщення.

"Упродовж усього мого життя, а також під час мого служіння як священника і єпископа, я завжди довіряв себе Матері нашого Господа, Пресвятій Діві Марії. Тому прошу, щоб мої тлінні останки спочивали — в очікуванні дня Воскресіння — в Папській базиліці Святої Марії Великої", — зазначив Франциск.

До свого заповіту Папа Римський прикріпив також план, на якому зображено, де саме у храмі має розміститися його гробниця.

"Прошу приготувати мою гробницю в поховальній ніші в бічному нефі між каплицею Павла (Chapel of the Salus Populi Romani) та каплицею Сфорца базиліки, як показано на плані, що додається", — йдеться у заповіті.

Окрім того, Папа Римський Франциск описав, як має виглядати гробниця, у якій він спочине. За проханнями покійного, вона не повинна містити жодних прикрас, а також мати напис з одним лише словом.

"Гробниця повинна бути в землі; проста, без особливих прикрас, з одним лише написом: Франциск", — попрохав покійний понтифік.

Кошти, які підуть на покриття вартості поховання Франциска, має покрити сума, яку надав благодійник, ім'я якого понтифік не розкриває у заповіті. Супутні вказівки Папа Римський Франциск озвучив кардиналу Роландасу Макрікасу.

Наприкінці заповіту Франциск висловив вдячність усім тим людям, які його любили та продовжували за нього молитися.

"Страждання, які позначили останню частину мого життя, я жертвую Господу за мир у світі та за братерство між народами", — йдеться у тексті.

Нагадаємо, про смерть Папи Римського Франциска стало відомо вранці 21 квітня за інформацією пресслужби Ватикану.

Невдовзі Фокус розповів про так зване передбачення святого Малахія, пов'язане зі смертями Пап, яке може сигналізувати про кінець світу.