Гробница, где написано одно лишь слово, и без украшений: Ватикан обнародовал завещание умершего Папы Франциска

Ватиканские СМИ обнародовали духовное завещание Папы Римского Франциска, которое было составлено почти за три года до его смерти — в июне 2022 года. В нем понтифик указал точное место его будущего захоронения, а также описал, как должна выглядеть гробница.

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Детали слов последней воли покойного Франциска опубликовало издание Vatican News вечером 21 апреля.

Завещание Папа Римский Франциск составил в предвкушении "приближения сумерек своей земной жизни".

В духовном завещании речь идет исключительно об особенностях захоронения Папы Римского Франциска: описано святыню, где должна расположиться его гробница, включая точное место ее размещения.

"На протяжении всей моей жизни, а также во время моего служения как священника и епископа, я всегда доверял себя Матери нашего Господа, Пресвятой Деве Марии. Поэтому прошу, чтобы мои бренные останки покоились — в ожидании дня Воскресения — в Папской базилике Святой Марии Великой", — отметил Франциск.

К своему завещанию Папа Римский прикрепил также план, на котором изображено, где именно в храме должна разместиться его гробница.

"Прошу приготовить мою гробницу в погребальной нише в боковом нефе между часовней Павла (Chapel of the Salus Populi Romani) и часовней Сфорца базилики, как показано на прилагаемом плане", — говорится в завещании.

Кроме того, Папа Римский Франциск описал, как должна выглядеть гробница, в которой он упокоится. По просьбам покойного, она не должна содержать никаких украшений, а также иметь надпись с одним лишь словом.

"Гробница должна быть в земле; простая, без особых украшений, с одной лишь надписью: Франциск", — попросил покойный понтифик.

Средства, которые пойдут на покрытие стоимости погребения Франциска, должна покрыть сумма, которую предоставил благотворитель, имя которого понтифик не раскрывает в завещании. Сопутствующие указания Папа Римский Франциск озвучил кардиналу Роландасу Макрикасу.

В конце завещания Франциск выразил благодарность всем тем людям, которые его любили и продолжали за него молиться.

"Страдания, которые обозначили последнюю часть моей жизни, я жертвую Господу за мир в мире и за братство между народами", — говорится в тексте.

Напомним, о смерти Папы Римского Франциска стало известно утром 21 апреля по информации пресс-службы Ватикана.

Вскоре Фокус рассказал о так называемом предсказании святого Малахия, связанном со смертями Пап, которое может сигнализировать о конце света.