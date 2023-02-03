55-річна Памела Андерсон знялася оголеною для нового випуску Interview Magazine (фото)

Знаменитість постала у вельми провокаційній фотосесії.

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55-річна американська акторка та модель Памела Андерсон розбурхала уяву шанувальників новою провокаційною фотосесією. Секс-символ 90-х вирішила ще раз підтвердити своє звання й довести, що дасть фору молодому поколінню. Памела стала окрасою нового випуску глянцю Interview, для якого позувала в досить сміливих образах. Про це пише The Sun.

На одному зі знімків 55-річна Пем зображена повністю оголеною, лежачи на дивані. Форми знаменитості прикрило довге світле волосся.

[ + – ] Памела Андерсон

Також знаменита блондинка продемонструвала стрункі ноги в мінісукні, а ще спокусливо облизала скло.

[ + – ] Памела Андерсон Фото: interviewmagazine.com [ + – ] Памела Андерсон Фото: interviewmagazine.com

Цікаво, що під час інтерв'ю з журналістами видання зірка "Рятувальників Малібу" зізналася, що в дитинстві хотіла бути монахинею: "Коли я була маленькою, я хотіла стати монахинею чи танцівницею. Чому я не можу одночасно займатися і тим, і іншим?" — поділилася зірка й додала, що ці професії приваблювали її одягом.

[ + – ] Памела Андерсон Фото: interviewmagazine.com

Нагадаємо, Памела Андерсон дала відверте інтерв'ю, де розповіла, що знову хоче заміж.

Також Фокус писав про реакцію синів Памели Андерсон на оприлюднення секс-контенту їхніх батьків.