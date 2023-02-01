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Стиль життя

Памела Андерсон дала інтерв'ю, де розповіла, що знову хоче заміж

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Фото: Variety | Памела Андерсон

Незважаючи на численні розлучення, зірка все ще сподівається зустріти своє кохання.

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55-річна Памела Андерсон — зірка Playboy та серіалу "Рятувальники Малібу" — потрапила під приціл папараці в Лос-Анджелесі, коли прямувала на запис програми "Джиммі Кіммел у прямому ефірі". Про це пише Daily Mail.

Для виходу знаменитість обрала лаконічну атласну маленьку чорну сукню, яку вона поєднувала з атласними босоніжками на високих підборах і з тренчем молочного відтінку.

Свій елегантний аутфіт акторка доповнила нюдовим манікюром, легким макіяжем із матовою помадою і сонцезахисними окулярами-лисичками. Волосся Памела зібрала у високий недбалий пучок, а перед ефіром розпустила.

В інтерв'ю знаменитість поділилася подробицями свого нового документального фільму "Памела, історія кохання". Крім того, вона зізналася ведучому, що сподівається знову вийти заміж.

"Як ти думаєш, ти колись знову вийдеш заміж?" — запитав її Джиммі, "Я сподіваюся на це. Я не знаю. У мене ще багато життя залишилося", — відповіла Памела.

Нагадаємо, колишній чоловік Памели Андерсон заповів їй 10 мільйонів доларів. 77-річний американський кінопродюсер і колишній перукар Джон Пітерс вирішив внести до свого заповіту ім'я секс-символу та популярної акторки, яка була його законною дружиною лише два тижні.

Також Фокус писав, що Памела Андерсон не знала прізвища Томмі Лі, коли вони вирішили одружитися.